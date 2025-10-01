飲食減重法選擇困難　專家入門建議：速瘦推低醣、護心挑低脂

▲若想快點瘦身，專家建議可嘗試少吃麵包的低醣飲食，不過長期效果和低脂飲食差不多，重點是要「持久」。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱俊吉／綜合報導

減肥到底該選低醣或低脂飲食，讓許多人左右兩難，對此專家指出，求快的人可嘗試低醣，聚焦護心者可採低脂，不過醫學研究顯示，2者對於長期體重控制的效果其實差不多，真正關鍵是飲食品質、總熱量，以及能否持續執行。

內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼在臉書粉專分享，根據《美國醫學會雜誌》隨機臨床試驗，低醣組與低脂組進行 12 個月後，減重幅度沒有明顯差異；《JAMA 內科期刊》另一項研究則指出，低醣飲食在前6個月平均多減 3.3 公斤，但一年後差距縮小至僅 1 公斤，差別不顯著。

此外，某些系統性回顧及統合分析也顯示，若是超過半年以上的比較，這2種飲食方式往往效果相當。

不過，蔡明劼指出，低醣、低脂飲食各有優勢，前者容易執行，只要少吃甜食和澱粉，早期體重下降速度快，能增加動力，而且對於降低三酸甘油酯特別有幫助；低脂飲食的心血管保護較為突出，因為減少飽和脂肪可有效降低總膽固醇及壞膽固醇，若搭配健康油脂如橄欖油、堅果、深海魚等，效果更佳。

蔡明劼指出，若想快速看到成果，或希望可以輕鬆執行者，低醣飲食可能較適合，而低脂飲食則適合特別在意血脂與心臟健康者，但重點還是要依照個人身體狀況與目標，挑選能「長期維持」的方式。

蔡明劼認為，其實這2 種飲食可以兼顧，例如平常少吃加工食品、精緻澱粉，像麵包、餅乾、含糖飲料，即可達到低醣效果，同時盡量以雞肉、魚肉、豆腐取代高油紅肉，以橄欖油、酪梨油取代動物油，就能產生低脂作用，這種「折衷式飲食」不僅營養均衡，亦可避免因嚴格限制造成的心理壓力。