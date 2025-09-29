流感大爆發！　醫：全班26人「17人中鏢」

▲謝宗學認為，現在真的很少人願意戴口罩。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



記者陳俊宏／綜合報導

國內流感已進入流行期，衛福部部長石崇良表示，10月可能就提早進入高峰期。對此，兒童急診科醫師謝宗學表示，流感疫情在9月大幅爆發，聽到一名感染流感的國中生說，班上26名同學中，已經有16名同學得到流感，她是第17個，等於是班上約3分之2的同學都染病了！

謝宗學28日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書說，教師節連假開始，兒童急診來診人次暴增，其中以A型流感為來診病人最大宗。

謝宗學提到，9月對於預防流感來說是尷尬的月份，先是9月1日暑假結束開學；再者去年接種的流感疫苗幾乎失去效果（一般流感疫苗保護力約6個月，加佐劑的流感疫苗保護力約12個月）；最後新年度的流感疫苗10月才依序開打，接種後2-4周才會出現保護力，但偏偏流感疫情卻在9月大幅爆發。

謝宗學說，27日上班聽到一名感染流感的國中生說，班上26名同學中，已經有16名同學得到流感，她是第17個，等於是班上約3分之2的同學都染病了！最近還出現一些孩子短時間內得到兩次A型流感，比如說月初才得A流，月底又得到A流。

謝宗學指出， 根據疾管署的統計資料，最近這幾周A型流感有從H1N1為主，轉變成H3N2為主的趨勢，可以解釋為何會短時間再次得到A流，因H1N1 A流跟 H3N2 A流不太會出現交叉保護力，意即得一種A流後產生的抗體，無法保護不被另外一種A流感染。

謝宗學強調，流感重症是很可怕的，特別是腦炎，一旦併發腦炎，存活機率極低，即使存活也會留下嚴重神經學後遺症；其他流感併發症如肺炎、敗血症、心肌炎、橫紋肌溶解症，同樣有機會危害孩子的生命。

謝宗學表示，現在真的很少人願意戴口罩，疫苗還未上線，流感有一定的機率併發重症，使用抗病毒藥物也無法100%不讓重症出現，不得到流感就不會出現併發症，所以加強個人衛生防護，戴口罩、勤洗手是現階段最好的做法。