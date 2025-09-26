明年健保總額逼近兆元經濟！史上首次中西牙醫「成長率全登頂」

▲健保會執秘周淑婉。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

明年度健保總額協商完成！衛福部健保會今（26）日公布結果，歷經13小時協商，在醫界和付費者雙方均釋出最大誠意下，醫院、西醫基層、牙醫門診、中醫門診等四部門的健保總額及其他預算均圓滿達成共識，並且各部門總額都達到行政院核定成長率上限5.5%，為史上首見，總額達到9,883.35億元，健保將成「兆元經濟」。

根據115年度健保總額成長率範圍計算，反映人口老化及成本變動等不需經協商的自然成長預算，增加276億元，其餘可供協商空間為239億元。健保會已於今年（114年）9月24日依衛福部交付行政院核定之115年度健保總額成長率範圍（2.942%~5.5%），在歷經13小時的討論後，完成明年（115年）度總額協商工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部健保會執秘周淑婉今日說明協商結果，醫院總額達6,853.06億元、西醫基層總額1861.99億元、牙醫門診總額583.69億元、中醫門診總額364.29億元，四部門健保總額的成長率均達核定上限5.5%，其他預算也有220.32億元，較114年度增加11.49億元，整體合計9,883.35億元、成長率5.5%；周淑婉笑稱以後健保就是「兆元經濟」。

周淑婉指出，115年健保總額協商，付費者及醫界代表一致認同經費投入首重友善醫事人員執業環境，因此於醫院、西醫基層、中醫門診總額均再新增提升護理人員待遇合計達55.344億元，也回應賴清德總統對提升醫護人員薪資的重視。

為了強化醫療韌性，周淑婉也提到，在醫院、西醫基層總額與其他預算中，以「加強醫院體質」、「友善醫療環境」為目標編列77.611億元，優先調整包含兒童重症及住院基本診療項目、重大外傷緊急處置等支付標準。此外，投入經費推動「假日急症中心」（UCC） 及「提升假日開診率」，致力於改善急診壅塞。

在保障兒童就醫方面，健保署提案獲得支持，在醫院、西醫基層總額合計通過249億元，用於0至6歲兒童醫療服務，盼促進兒科人才留任，提升照護量能及品質。

在照顧弱勢方面，罕病、血友病藥費增加編列11.95億元，總費用達到192.21億元；新醫療科技引進、藥品及特材給付規定改變等項目，也增編71.583億元。其餘持續投入經費用於居家醫療照護、在宅急症照護、高齡口腔照護等。

健保會自102年成立12年以來，健保總額協商共3次全數達成共識，分別是104、108、115年度總額，115年度總額更首度創下各總額部門都達到行政院核定總額成長率上限，預計將在健保會10月份委員會議確認後，依法報請衛福部核定。