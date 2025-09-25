宵夜最愛吃炸雞、珍奶？營養師教「3招」安心吃宵夜

▲你宵夜最愛的炸雞，可能是血糖陷阱。（示意圖／翻攝unsplash,pexels）



記者黃稜涵／綜合報導

台灣人愛吃宵夜，無論是夜市攤位上的鹽酥雞、薯條，還是速食店、便利商店的宵夜組合，往往一吃就停不下來，營養師張語希提醒，這些看似療癒的美食，其實暗藏「血糖陷阱」，長期下來不僅容易造成體重增加，更可能影響代謝與健康，她也分享3招祕訣，幫助血糖更穩定。

第一招是「主食替換」，張語希建議，與其選擇白飯、白麵，不妨改成五穀飯、地瓜、豆類等低GI食材。這類食物能減緩醣分吸收速度，避免血糖急速上升，雖然都是澱粉，但在體內代謝的方式差異很大，聰明替換就能幫助血糖更平穩。

第二招是「調整進食順序」，很多人習慣先吃主食或高油炸物，但這樣容易讓血糖瞬間飆升。張語希建議可以按照「先菜、再肉、最後主食」的順序進食，先吃蔬菜能增加膳食纖維的保護作用，接著補充蛋白質，再吃澱粉類，能延緩醣分進入血液的速度，對血糖控制更有幫助。

第三招則是「避免高油＋高澱粉的組合」，炸雞配白飯、薯條加奶茶，是許多宵夜族的經典搭配，但這樣的組合會讓油脂與醣分同時大量進入體內，血糖更容易失衡，也會增加脂肪堆積的風險。張語希提醒，偶爾享受沒問題，但若天天吃，對身體負擔極大。

她也強調，許多人以為「少糖」就是控制血糖的全部，其實更重要的是學會避開隱藏的高醣陷阱。比起單純戒糖，調整飲食結構與進食順序，才是維持血糖穩定、遠離慢性疾病的關鍵。張語希建議，喜歡吃宵夜的人，不必完全放棄美食，只要掌握這3招，就能吃得安心、健康無負擔。

▼張語希營養師教「3招」安心吃宵夜。（圖／翻攝自營養師張語希粉專）

