打B肝疫苗有額外好處！北醫大研究：可降低糖尿病風險15%

▲打B肝疫苗可能有額外好處，降低糖尿病罹患風險。（圖／視覺中國CFP）

記者洪巧藍／台北報導

我國自1984年率全球之先實施新生兒B型肝炎疫苗接種計畫，現在可能有額外的益處！台北醫學大學最新研究發現，具有B型肝炎免疫力的民眾罹患糖尿病的風險可降低15%，推測可能來自疫苗誘發的「訓練免疫」效應有關，透過調節先天免疫細胞，改善整體免疫調節能力，進而降低慢性發炎引起的糖尿病風險。

2025歐洲糖尿病研究學會年會(European Association for the Study of Diabetes, EASD)於9月15至19日於維也納舉行，北醫大研究團隊同時於會場發表有關B型肝炎免疫力可降低糖尿病風險之相關研究，該研究也已發表於《Diagnostics》期刊。

這項研究由北醫大考科藍台灣研究中心主任陳杰峰主導，運用全球醫療資料平台「TriNetX」進行回溯性大數據分析，總計分析了全球152個國家、131個醫療機構近90萬名未罹患糖尿病也未曾感染過B型肝炎的成年人之醫療記錄，其中逾57萬人具有B型肝炎免疫力，31萬餘人不具免疫力。

研究發現，B型肝炎免疫力與糖尿病風險呈明顯的年齡關聯性，尤其年輕族群的保護效果最佳，分析數據顯示，18至44歲族群可降低罹患糖尿病風險達20%，45至64歲族群可降低11%的風險，65歲以上具B型肝炎免疫力的族群，糖尿病風險降低12%。研究同時指出，B型肝炎表面抗體濃度越高，保護效果越強，血液中抗體濃度達1000mlU/mL以上者，糖尿病風險甚至降低達43%。

陳杰峰強調，B型肝炎免疫力的保護機轉仍有待進一步研究，目前推測可能來自疫苗誘發的「訓練免疫」效應，透過調節先天免疫細胞，改善整體免疫調節能力，進而降低慢性發炎引起的糖尿病風險。

我國自1984年率全球之先實施新生兒B型肝炎疫苗接種計畫，也進一步將B型肝炎帶原率從15%降低至1%以下，北醫大研究團隊的這項發現也凸顯出台灣公衛政策產生預期外的糖尿病防治效益，意義重大。

陳杰峰表示，全球糖尿病患者預估在2050年增加45%，這項研究不僅為糖尿病防治策略開啟新思路，對於B型肝炎與糖尿病盛行率高的地區，擴大B型肝炎疫苗接種亦可作為預防兩種疾病的雙重策略。而台灣施打B型肝炎疫苗的政策行之有年，對於抗體濃度已下降之成年人，亦可考慮與醫師討論是否補強接種。