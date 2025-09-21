1方式可降奶粉「克羅諾桿菌」風險　專家推薦沖泡4步驟

▲研究發現，克羅諾桿菌的耐乾燥能力強。（圖／達志示意圖）

文／食力編輯部

嬰兒配方奶粉是在母乳無法哺餵時的重要替代營養來源。然而，若配方奶粉或餵養器具受到克羅諾桿菌（Cronobacter spp.）污染，則可能對新生兒帶來健康風險。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）統計，美國每年約有18件克羅諾桿菌感染案例。

這種細菌性感染對高風險嬰兒（2個月以下、早產或免疫低下）可能造成敗血症與腦膜炎，甚至死亡。康乃爾大學研究團隊於2025年7月發表在《Journal of Food Protection》的研究，呼籲修改配方奶粉的沖調指示，以保護新生兒免受食源性細菌危害。

克羅諾桿菌特性與滋生條件

克羅諾桿菌的耐乾燥能力強，可從奶粉、香料、乾穀物到加工廠設備等多種乾燥食品及環境中檢出，能在極低水分環境（如奶粉水活性約0.30～0.83）中存活長達1年之久。

最佳繁殖溫度為37～43 °C，但它也具備在冰箱（5～7 °C）中增長的能力，並能在約35 °C的重溶條件快速增加菌量（1～5小時內增加 1 log₁₀）。台灣過去雖然沒有相關嬰兒配方奶粉感染案例，但從康乃爾大學研究中可進一步了解如何更安全地沖泡奶粉。

嬰兒配方奶沖調不當 恐殺菌不足或破壞營養素

研究說明，CDC建議使用70°C熱水沖泡奶粉以殺死潛在病原。然而市售產品標籤多僅寫「煮沸後冷卻5分鐘」或「使用溫水」，說明模糊，導致照護者常憑直覺操作，結果要不是水溫過低殺菌不足，就是過高導致熱敏感營養素流失。

先熱水後加奶粉 確保溫度有效滅活細菌

為此，研究團隊模擬不同容器（水壺、鍋具、玻璃杯）、水量、加蓋與否，以及不同奶瓶容量，觀察水溫變化。結果顯示，電熱水壺保溫最佳，玻璃容器與小容量奶瓶降溫最快。當水在奶瓶中冷卻至73.8°C時加入奶粉，並靜置至少30秒，可確保最終混合液維持在70°C以上，足以滅活克羅諾桿菌。

相對地，若直接以冷水或流水快速降溫，會降低殺菌效能；在歐美流行的「hot-shot method」（先加少量熱水再補冷水）最終水溫僅49～60°C，屬高風險做法。

安全沖泡嬰兒奶4步驟 兼顧殺菌與營養

研究團隊建議的正確流程為：

１、先將水煮沸，倒入奶瓶；

２、測溫至74°C時加入配方粉；

３、搖勻並靜置30秒，確保加熱作用；

４、冷卻至接近體溫再餵食。

此方法不僅能兼顧殺菌與營養保護，也降低燙傷風險。研究強調，這些額外步驟主要針對嬰兒8週齡前，因感染風險最高。

提升餵養安全 標籤與指南需更精準

研究團隊表示，現行嬰兒配方奶粉的標籤與官方指引過於簡化與模糊，導致操作方式差異大。若能將上述具體流程納入官方指南與產品標籤，將能在嬰兒最脆弱的前2個月提供更安全的餵養保障。

