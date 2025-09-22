夫妻共同罹患「9精神疾病」機率高　醫揭原因：現象長時間存在

▲《怪胎》片中強迫症患者相戀的情節，真實存在於台灣社會與西方國家。（圖／牽猴子整合行銷股份有限公司、台北市電影委員會提供）

記者邱俊吉／台北報導

許多藝文創作會勾勒精神疾病患者之間的愛情，近年有描述強迫症情侶的國片《怪胎》，國外也有《派特的幸福劇本》等類似主題的名片，不過最新跨國研究針對9種常見精神疾病進行分析，發現夫妻均確診精神疾病，是普遍存在於台灣與西方國家的現象，患者感受「只有你懂我」造成彼此吸引，並非全然虛構。

參與這項大型研究的國衛院副研究員王世亨表示，此研究聚焦3個國家的資料庫，包括台灣的500萬對配偶資料，與丹麥全國登錄57萬1534 對、瑞典全國登錄70萬7263 對夫妻資料，針對9種常見精神疾病進行配偶相關性分析，包括思覺失調症、躁鬱症、重度憂鬱症、焦慮症、強迫症、物質使用疾患、注意力不足過動症、自閉症光譜障礙，及神經性厭食症等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，研究並針對台灣1930年代以後出生人群，進行世代追蹤分析，以探討國內這9種精神疾病患者的聯姻有無長期趨勢。

研究結果顯示，無論是在北歐或台灣，不同國家、不同文化背景及醫療制度下，夫妻都有精神疾病的現象普遍存在，可能2人有不同疾病，也可能有相同病症；至於台灣的世代分析，發現從1930年代到1990年代出生族群，皆呈現類似趨勢，顯示此現象長時間持續存在。

▲《派特的幸福劇本》描述精神障礙者彼此吸引的過程，引起很大討論。(圖／Catchplay)

王世亨也說，研究同時發現，若夫妻雙方都有精神疾病，子女也患病的風險約為僅單方罹病者的2倍以上，這可能和遺傳、環境的共同作用有關，即父母各自帶有疾病相關基因，而家庭也可能是高風險環境，使子女在基因、環境共同影響下更容易發病。

在不同疾病方面，研究發現物質使用障礙的配偶，2人都發病的機率會隨時間增加，且趨勢遠較其他疾病明顯；此外，若從遺傳的影響來看，思覺失調症、自閉症及注意力不足過動症與遺傳有較多關聯，可達6至8成，而躁鬱症約6到7成，憂鬱症則約5成。相關成果已發表於國際頂尖醫學期刊《Nature Human Behaviour 》。

即使排除汙名化問題，一般人多認為精神疾患的照護並不輕鬆，2名病人怎還會決定一起生活？王世亨說，這可能有多種解釋，例如相識時都未發病，但彼此因某些共通特質而相互吸引、結婚，這現象稱為「選型交配」（assortative mating），像是人與人之間會因為身高相近、個性類似等緣故而產生好感，而精神疾病相關性格也可能是其中一種影響因素。

其次是社會制約，患者在尋找配偶時，受到周遭限制，更可能與同樣有精神疾病者結合；再者是與共同生活有關，夫妻在婚後共享相同環境，也一起承受壓力，長期下來亦增加雙方皆發病的風險。

王世亨表示，此研究結果可提醒醫療人員，在診斷、治療精神疾病患者時，應同時留意其家庭狀況，因為家人也可能有較高風險需要專業協助；他也說，相關性提高並不意味家人必然會發病，民眾不必過度恐慌，應以中性態度看待，將重點放在提供必要的關懷與支持。