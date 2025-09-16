快訊／腸病毒增1死！嬰出生7天發病隔日亡「疫情10月進流行期」

▲疾病管制署副署長曾淑慧，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（16）日公布國內新增1例新生兒腸病毒感染併發重症病例，為北部未滿月男嬰，出生後第7天出現低體溫至急診就醫，發現有黃疸、肝指數上升、血小板低下及代謝性酸中毒等疑似敗血症徵候，並收治加護病房治療，經治療症狀未改善，次日不幸死亡。經通報檢驗後確認為腸病毒伊科病毒11型感染併發重症。

依據疾管署監測資料顯示，近期腸病毒門急診就診人次呈緩升趨勢，第37周（9月7日至9月13日）門急診就診計8313人次，較前一周7786人次上升6.8%。

近4周實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為伊科病毒11型及克沙奇A6型；近期伊科病毒11型持續於社區活動，且新增新生兒感染伊科病毒11型併發重症病例，評估新生兒重症發生風險持續。

今年累計16例腸病毒感染併發重症確定病例（含8例死亡），為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計13例，均感染伊科病毒11型，其中7例死亡，呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署表示，依目前監測資料，伊科病毒11型仍持續於社區流行，新生兒感染併發重症風險持續，加上開學後腸病毒傳播風險增加，家長、教托育及醫療照護機構與產後護理之家仍須加強留意，落實各項腸病毒防治及防護措施。

教托育機構人員與家長加強教導學童養成良好個人衛生習慣，特別是「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後、看病前後」5時機，皆須用肥皂正確洗手，並留意嬰幼童健康情形，生病時儘量在家休息。

準媽媽產前儘量避免出入人多擁擠或通風不良處所，並避免接觸有症狀人士，產前14天若出現疑似症狀，如發燒、呼吸道症狀及腹瀉等，應儘速就醫並主動告知醫師。

醫療院所加強詢問孕產婦分娩前14天與同住家人（含家中其他兒童）是否出現疑似症狀，以及時提供醫療處置。此外，醫院嬰兒室、托嬰中心及產後護理之家應落實訪客管理及感染控制措施，降低嬰幼兒感染風險。

疾管署呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命，一旦有上述症狀，務必儘速就醫。

另5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。