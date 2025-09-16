ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

「台灣美耐皿」餐具出包　日本鮮蜜瓜檢出禁用農藥

9/16邊境查驗。（圖／食藥署提供）

▲「台灣美耐皿」餐具溶出試驗不符規定。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新邊境查驗結果，有1批從日本北海道進口的鮮蜜瓜檢出農藥殘留違規，總計240公斤全數退運或銷毀；另還有1批「台灣美耐皿」的餐具溶出試驗不符規定，總計68.4公斤需全數退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，「洋珍國際有限公司」報驗的日本鮮蜜瓜，製造出口商為MOMOFUKU SHOJI CO., LTD，該批產品檢出殘留農藥特安勃0.02ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，特安勃於鮮蜜瓜為不得檢出，應低於檢測方法定量極限0.01ppm。

根據食藥署統計，近半年受理日本鮮蜜瓜報驗批數為258批，其中有8批違規，主要都是農藥殘留不合格，已從114年6月1日起採加強抽批查驗，抽驗比例為20%~50%，接下來會從加強抽批查驗調整為逐批查驗。

另「台灣美耐皿工業股份有限公司」從中國大陸進口的美耐皿餐具，製造出口商為「宏冠美耐皿」，品牌名為「DYNASTY」，以4%醋酸（95℃、30分鐘）溶出試驗結果，蒸發殘渣值為34ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以甲醛-三聚氰胺為合成原料之塑膠類，溶出試驗以4%醋酸蒸發殘渣合格標準為30ppm以下。劉芳銘表示，將針對業者調整為加強抽批查驗。

9/16邊境查驗。（圖／食藥署提供）

▲日本鮮蜜瓜檢出農藥殘留違規。

