男血便撐半年「大腸腫瘤塞腸道」　醫示警：有症狀6成已晚期

一名45歲男性有「大便不成形且帶血絲」的症狀，但並未想過是大腸癌警訊，就算糞便潛血陽性，仍認為是檢查或飲食造成。半年後因肚子疼痛嚴重，經醫師苦勸才做大腸鏡，檢查發現腫瘤已經塞住腸道，確診大腸癌。醫師提醒，根據臨床統計，有症狀才檢查，有6成以上都已經是三、四期。

腸胃科醫師林相宏指出，這名個案典型地「過度逃避」，雖然在半年間糞便潛血檢查呈現陽性反應，他仍自我安慰「只是檢查弄傷」，甚至開始調整飲食、規律作息，期待症狀能自然消失，但並沒有因此改善，反而在半年後惡化成腸道狹窄，必須緊急轉診，很多上班族常見的心態都是這樣，認為只是壓力太大，硬是把血便、腹痛歸咎於生活習慣，而不是警覺可能是癌症。

林相宏強調，大腸癌雖然進展緩慢，但一旦出現血便、排便習慣改變、甚至「裡急後重」（有便意卻排不乾淨）的狀況，往往代表腫瘤已經存在，尤其年輕族群大腸癌多發生在接近肛門的位置，血便症狀非常明顯，卻被誤以為是痔瘡，拖到最後發現都已經偏晚期。

早發大腸癌一般定義在50歲以前，臨床發現大腸癌明顯年輕化。他指出，雖然現在臨床遇到中晚期比較少，但有症狀才檢查，大概有6成以上都已經是三、四期，尤其很多年輕族群發現都偏晚期，因為年輕族群的大腸癌比較靠近肛門口，鮮血症狀比較明顯，但很多都會認為是痔瘡，加上年輕人細胞複製很快，所以疾病惡化很快。

林相宏提醒，大腸癌臨床典型症狀包括「便血、排便習慣改變、裡急後重感」，要預防大腸癌，飲食上要少吃油炸、紅肉、加工品類，抽菸、喝酒也要避免。目前政府提供45至74歲民眾及有大腸癌家族史的40至44歲民眾，每2年1次免費的糞便潛血檢查服務，符合篩檢條件的一定要去做篩檢。