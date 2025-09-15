醫揭「器官老化」6大警訊　愛吃超加工食品恐加速

▲醫師提醒，睡再久還是覺得疲倦恐是器官老化徵兆。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

很多人其實早已出現「加速老化」的訊號，卻沒放在心上。醫師指出，當「體重越來越難控制、飯後容易嗜睡或頭暈、睡再久還是覺得疲倦、記憶力下降、免疫力變差」，這些都可能與血糖失衡和器官老化有關，另外研究也發現，愛吃「超加工食品」是加速器官老化的重要因素。

內科暨減重專科醫師陳威龍指出，在《American Journal of Clinical Nutrition》期刊中，有一項針對逾2萬名參與者的大型研究發現，超加工食品（UPF）攝取量最高的族群，其「生物年齡」平均比實際年齡大了0.34歲，這樣的差異，並不是單純因為熱量或營養不足，而是與這些食物的「非營養特徵」有關，例如加工過程本身，可能對身體造成不良影響，最終導致老化加速。

陳威龍說，超加工食品中的「加工肉類」其實和抽菸、飲酒一樣，都是加速器官老化的重要因素，另一項刊登在《Nature Medicine》的研究也有類似發現，當人體累積的老化器官越多，死亡風險就會急遽上升，只要有2至4個器官老化的人， 死亡風險增加2.3倍，有8個以上器官老化的人 ， 死亡風險飆升8.3倍，其中有60%以上在15年內過世。

研究顯示，超加工食品不僅缺乏完整營養，還會加速器官老化，讓身體提早走向衰退。陳威龍提醒，超加工食品（如餅乾、香腸、速食）往往含有高糖、高脂與大量添加物，長期攝取容易導致血糖忽高忽低，增加體脂肪堆積，加速器官老化。

陳威龍強調，想要延緩老化速度，甚至延年益壽，關鍵在於維持年輕的腦部和免疫系統，建議要維持規律運動與天然原型食物的飲食方式，可減少慢性發炎，讓大腦與免疫系統保持最佳狀態。

另也要適時的營養補充也能成為維持青春的助力，維生素C（如紅椒、芭樂）促進膠原蛋白合成，維生素A（如豬肝、菠菜）有助於角質代謝，鋅（如黑豆、牛肉）與皮膚結構及代謝相關，也可搭配足量蛋白質與小分子膠原蛋白，再輔以抗氧化營養素，有助於維持皮膚健康與修復。