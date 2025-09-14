關注高齡善終議題　ETtoday獲「自殺防治優質媒體報導獎」優勝

▲《ETtoday新聞雲》獲2025年「自殺防治優質媒體報導獎」。（圖／記者趙于婷攝）

生活中心／台北報導

2025年「自殺防治優質媒體報導獎」今天公布得獎名單，《ETtoday新聞雲》記者洪巧藍、趙于婷、陳嘉恩以《當生命枯萎，該如何翩然離去？》報導，獲得文字報導類優勝。

《當生命枯萎，該如何翩然離去？》報導內容中提及「知名作家瓊瑤」生前倡議「安樂死」，死後公布的最後發言也喊出「希望死亡是由自己做主」，她提到，「死亡是每個人必經之路，也是最後一件大事。我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事做主。」再次引發各界對於善終議題的討論。

該篇報導引述衛福部統計發現65歲以上的自殺率位居各年齡層之首，並深度採訪精神科醫師等專家專業分析，幫助社會大眾識別高齡憂鬱症的症狀，提供相關警訊與求助管道，期望透過多元觀點提高社會對高齡者心理、生理健康及生命尊嚴的重視。

《ETtoday新聞雲》針對高齡善終議題深入採訪，傾聽各方聲音，探討如何在生死交界之際，更尊重病患自主權與生命尊嚴，尋找一條更溫柔、更有人性且更符合需求的善終之路。全國自殺防治中心持續辦理「自殺防治優質媒體報導獎」，鼓勵媒體透過正向角度報導自殺防治相關議題，進而發揮保護因子的功能。《ETtoday新聞雲》已連續2年獲得此獎項肯定。