他失眠困擾10年「用藥仍半夜2點驚醒」　中醫2招助入睡

▲建立良好的生活習慣，如規律運動、睡前少用3C產品，才能事半功倍提升睡眠品質。（示意圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

72歲王先生飽受失眠困擾長達10年，近3年雖持續服用安眠藥，仍半夜兩點驚醒、輾轉難眠，每晚睡不到4小時，白天精神不濟，尋求中醫幫忙。中醫師表示，透過「辨證論治」依個人體質治療失眠，運用清熱、滋陰、疏肝、化痰等中藥調理，加上針灸幫助放鬆身心，2個多月後終於能連續入睡6小時以上，睡眠品質得到改善。

收治個案的台南市立醫院中醫部中醫師江驊修表示，失眠常見症狀包括入睡困難、夜間頻繁醒來、多夢、清晨提早醒，以及白天疲倦無力。現代醫學治療失眠多仰賴安眠藥，但藥物易引起白天嗜睡、頭暈、步態不穩、認知功能下降等副作用，且具有依賴性，長期使用恐影響生活品質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

江驊修說明，中醫治療失眠透過「辨證論治」，從望聞問切診斷體質，運用清熱、滋陰、疏肝、化痰等方式調和陰陽，改善睡眠品質。常用藥材包括夜交藤、柴胡、熟地黃、黃連、黨參、茯神、蓮子等。臨床研究也證實，中藥治療失眠療效佳且副作用少。

除了中藥，針灸對改善失眠亦有顯著效果，能促進入睡、延長睡眠時間，提升睡眠品質。常用穴位如神門、內關、百會、足三里等，有助放鬆身心、幫助入眠。

江驊修指出，該名個案在針對個人體質進行中藥調理2個多月後，終於能連續入睡6小時以上，即便夜間醒來也能快速再入眠，夢境減少，王先生表示已經很久沒睡得這麼安穩。

江驊修提醒，想改善睡眠應養成良好生活習慣，中午過後避免咖啡、濃茶、辣椒、酒精等刺激性食物，白天避免過度午睡並規律運動；睡前少用3C產品、避免激烈運動及吃宵夜，並減少水分攝取以降低夜尿干擾，才能事半功倍提升睡眠品質。

▲▼中醫透過「辨證論治」依個人體質治療失眠，運用清熱、滋陰、疏肝、化痰等方式調和陰陽，改善睡眠品質。（圖／台南市立醫院提供）