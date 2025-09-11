每天只需60秒！研究：「這運動模式」能降38%死亡風險

▲每天只要進行1分鐘的劇烈活動，就能比不運動者擁有更健康、更長壽的生活。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

現代人在忙碌的工作及生活中並不容易找到時間運動，花錢去健身房更是難上加難。然而，最新研究顯示，每天只要進行1分鐘的劇烈活動，也能幫助人們擁有更健康、更長壽的生活。

據世界上最大男性雜誌品牌《男士健康》（Men's Health）的報導，澳洲雪梨大學（University of Sydney）教授斯塔馬塔基斯博士（Dr Emmanuel Stamatakis）及其研究團隊試圖回答1個問題：「透過日常生活中零碎的劇烈運動（vigorous intermittent lifestyle physical activity，VILPA），是否能提供1種既節省時間又可持續的方式，累積足夠的身體活動量？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究結果顯示，答案可能是肯定的，而且好消息是：每週僅需420秒的時間。該研究對象包括3,293名平時沒有習慣運動的美國成年人，平均年齡約為51歲。研究人員要求每位參與者佩戴健身追蹤器1週，以評估他們日常的活動量。這些參與者同時也參加了美國國家健康與營養調查（National Health and Nutrition Examination Survey，NHANES），使研究樣本具有國家代表性。

研究團隊在平均6年的追蹤期間，分析了劇烈零碎運動與死亡風險之間的關係。研究所稱的劇烈活動包括日常生活中偶發的運動，如搬運重物、爬樓梯、與孩子玩耍或在陡坡行走等。

結果顯示，每天只要完成1分鐘的劇烈活動，參與者在接下來6年內的死亡風險比完全不運動者低38%。研究更指出，這1分鐘的劇烈運動不需要1次完成，可以拆分成6段，每段10秒鐘，分散在1天之中進行。換句話說，即使投入時間很少，也可能減少長期缺乏運動帶來的健康風險。

研究因此總結：「短暫的零碎劇烈運動與美國成年人樣本中的顯著健康益處有關。」該研究於2025年8月公布，仍在等待同行審核。

然而，即便有這些令人振奮的結果，研究者斯塔馬塔基斯博士仍提醒應謹慎解讀。他在接受《新科學家》（New Scientist）採訪時表示：「從邏輯上看，它確實可能帶來健康益處，但這類研究無法證明因果關係。」

我們是否可以停止健身房訓練或扔掉跑鞋，每天只進行6次1分鐘的零碎劇烈運動呢？報導認為，答案可能是否定的。考慮到這項研究的對象都是完全沒有運動習慣的成年人，他們的起點是零運動量，因此任何形式的日常運動都能顯著改善健康狀況。但對平常有運動習慣的人來說，此舉只會讓身體更不健康。

例如在英國，國民健康署（NHS）建議成年人每週應至少完成150分鐘中等強度運動，例如快走；或75分鐘劇烈運動，如跑步。而每天共6分鐘的零碎劇烈運動，仍遠低於這些建議。

斯塔馬塔基斯教授進行此研究的長期目標，是為了鼓勵更多人透過日常生活中的零碎行動運動。他也計畫進一步展開研究，以提供更有力的證據支持這一理念。

延伸閱讀

▸ 撿「32元舊電鍋」送拾荒婦 清潔員遭起訴！同行揭內幕：別怪檢察官

▸ 「我老公才剛死你就約我？」街頭情侶爆吵 背後原因竟與全智賢有關

▸ 原始連結