女大生滑手機「頸椎老化如60歲」　醫：錯誤姿勢=脖子掛保齡球

20歲女大生長期頭痛、頸部痠痛僵硬到神經內科求診，檢查發現頸椎弧度消失，呈現「僵硬直線」甚至有滑脫的情況，顯示頸椎正提前退化，程度有如60歲的中老年人。醫師指出，這是俗稱的「手機頸」，由於患者平常習慣長時間滑手機，此時頸椎承重等同脖子掛著一顆保齡球，長期下來導致變形與退化的發生，也提醒可以透過3個方式減少低頭傷害。

收治個案的員榮醫院神經內科主任葉宗勳指出，健康的頸椎應有自然的「C字形」弧度，能分散頭顱重量與活動壓力，猶如天然避震器。然而該名患者平時習慣長時間滑手機、追劇，甚至常常手拿手機躺在床上邊看邊睡著，睡姿不良，導致頸椎長期承受過大壓力，出現變形與退化。

許多人低估低頭姿勢的危害，葉宗勳說明，人的頭顱重量約3到4公斤，當頭部前傾時，頸椎承受的壓力會倍數上升，低頭15度時，頸椎承重約12公斤；低頭30度，頸椎承重約18公斤；低頭60度（常見滑手機姿勢），頸椎承重高達27公斤，長期下來，不僅造成肌肉與韌帶負荷過大，還可能導致椎間盤突出、骨刺增生，讓年輕人提前面對老年人才有的骨骼問題。

葉宗勳表示，頸椎變直會帶來一連串後果，如頑固性頭痛、頭暈，頸椎錯位影響腦部血流，壓迫臂叢神經，導致肩膀、手臂、手指麻木刺痛，也可能提前數十年面臨椎間盤突出、骨刺問題。此外，長期不良姿勢會對頸椎及周圍肌群造成慢性壓力，進而影響頸部神經傳導功能，引發頭痛、手麻、眩暈等症狀。

葉宗勳建議，日常應維持頸椎自然曲度，避免長時間低頭或駝背，並定期進行頸肩伸展運動，以減輕神經系統負荷，預防相關疾病的發生。現代人幾乎天天離不開手機，但可以透過正確習慣減少傷害：

一、視線平行法，將手機、電腦螢幕抬高至與視線平行，避免長時間低頭。

二、30分鐘法則，每低頭30分鐘就休息5分鐘，站起來活動肩頸並望向遠方。

三、靠牆縮下巴，全身靠牆站立，下巴水平向後收，讓後腦勺輕貼牆面，維持10秒，重複數次，可強化頸部深層肌肉。

葉宗勳提醒，若出現長期頭痛、脖子痠痛或手麻症狀，應及早就醫檢查，避免頸椎加速退化。