「汗皰疹」手癢脫皮反覆發作　醫曝7大加重地雷

▲「汗皰疹」是一種常見的慢性濕疹，容易反覆發作。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「汗皰疹」是一種常見的慢性濕疹，容易反覆發作。對此，中醫師也列出「7大加重因素」，包括「情緒壓力、環境濕熱」等，建議日常仍要維持睡眠充足、少喝咖啡因飲品、運動，室內也可使用除濕機幫助濕度降低。

中醫師莊可鈞指出，「汗皰疹」女性好發約為20幾歲，男性約45歲，家族通常有氣喘或異位性皮膚炎的病史，常發生在手掌、手指側面或腳掌，發作前會有中到強度的搔癢，後出現對稱性水泡，水泡會突然破裂，隨著病情變化，皮膚會呈現環狀脫屑，之後會出現紅色乾裂的水泡結痂，約在1至3周內慢慢消退。

而「汗皰疹」也容易反覆發生，日常生活中也會有許多加重因素。包括「情緒壓力」、「生活作息不規律」、「環境濕熱（季節交替）」、「接觸化學藥劑、清潔劑、香精、染髮劑」、「有過敏原（金屬耳環及眼鏡、香料過敏）」、「多汗」、「戴手套密封」等7因素。

莊可鈞說，中醫會依照病症進程治療，但日常也建議維持睡眠充足、運動，另外也建議患者要少喝咖啡、濃茶，因為咖啡因會刺激手腳汗，有過敏體質者，要選擇成分不易致敏的飾品，食物過敏者則要盡量吃原型食物，避免炸辣烤甜食及加工食品，平時室內可以開除濕降低溼度。