研究曝「最長壽」運動　體操、球拍類最加分

▲研究指出，女性進行球拍類運動，有助延壽。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

運動對身體健康有益處，根據一項近10萬人研究發現，「撐竿跳、體操」是男性最佳長壽運動，「高爾夫、球拍類」則是女性最佳長壽運動，但排球、相撲可能會導致壽命縮短。

臉書粉專「藥時事」分享一項2025年發表於 《GeroScience》 的研究，這項研究樣本量大（> 9.5 萬名運動員），首次系統比較44種不同運動對壽命的影響，這項研究首次以大規模、跨國家、分性別的方式，探討不同運動項目與壽命延長的關係。

研究發現，撐竿跳與體操是男性最佳長壽運動，高爾夫與球拍類運動（如網球、羽球）才是真正的「壽命加分項」，更令人驚訝的是，有些運動如排球、相撲，可能與壽命縮短相關。

研究指出，男性進行撐竿跳、體操，平均可比一般男性分別多活約8.4 年、8.2 年，擊劍、射擊／射箭、球拍類多活5～6 年，田徑多項、競走、跑步、板球則多活4～5 年，足球、籃球、美式足球等的增益較弱，僅多活約1～2年。

而在女性方面，整體樣本較少（僅 4.5%），許多運動並未呈現顯著壽命增益，但高爾夫和球拍類有顯著延壽，約比一般女性多活3.2年和2.8年。

研究者指出，像體操、撐竿跳這類混合型運動（有氧＋無氧），比純有氧或純無氧更利於長壽，同時提升心肺功能與肌力，可能是「雙贏」關鍵。

值得注意的是，研究指出，排球、相撲與壽命縮短相關，約比一般人少活5.4年和9.8年，研究者表示，可能與極端體重管理、慢性關節負荷、運動傷害風險等有關。研究者也建議，運動不是越多越好、越猛越強，而是符合年齡、身體狀態、生活作息的最適運動劑量，才是長壽關鍵。