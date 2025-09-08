咳嗽超過4周別拖　醫示警「8大暗藏病因」：小心菜瓜布肺上身

▲醫師提醒，慢性咳嗽背後原因多，要提高警覺。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

慢性咳嗽的背後原因非常多樣化，許多人往往一開始都以為只是覺得「感冒還沒好」，拖了好久才就醫。但醫師提醒，慢性咳嗽是身體發出的警訊，臨床常見8類型久咳問題，包括「慢性鼻炎與慢性鼻竇炎、氣喘、間質性肺病」等等。

聯安預防醫學機構胸腔內科醫師蔡哲龍指出，咳嗽是一種症狀，也是人體的保護機制，透過咳嗽反射可以清除呼吸道異物或分泌物，雖然定義上咳嗽超過8周稱為慢性咳嗽，但只要咳嗽持續超過4周，就要提高警覺。

根據統計，慢性咳嗽主要是影響中老年人，而最常見就醫年齡落在60至69歲，其中又以女性較多，這可能與更年期後女性荷爾蒙下降有關，致使易出現喉嚨乾燥不適。慢性咳嗽往往伴隨呼吸不適、胸痛、尿失禁等困擾，並可能影響社交。

此外，有一部分慢性咳嗽是找不到原因的，也有一部分是難治的慢性咳嗽。蔡哲龍說，即使有些咳嗽難以治癒，但大部分仍能透過檢查找到方向，建議及早檢查與治療，而咳嗽症狀的潛在問題可能和以下8類有關。

1.慢性鼻炎與慢性鼻竇炎：鼻涕倒流刺激咽喉，讓人總覺得有痰咳不完。

2.氣喘：台灣氣候潮濕會讓塵蟎增多，加上空氣汙染等，過敏性咳嗽比例居高不下。

3.慢性氣管炎：長期吸菸與二手菸也是造成慢性咳嗽的重要因素。抽菸也與肺癌息息相關。

4.氣管擴張症或百日咳、肺結核等感染。

5.胃食道逆流：胃酸逆流上來會有火燒心感覺或喉頭有異物感，甚至嗆咳，但有部分人沒有明顯伴隨這些症狀。

6.環境或職業暴露：長期處在空氣汙染或化學氣體環境中，對呼吸道的慢性傷害不容忽視。

7.藥物副作用：例如治療高血壓的血管張力素轉換酶抑制劑（ACEI）可能引起咳嗽。

8.間質性肺病：類似菜瓜布肺的這類疾病會有乾咳、疲勞與呼吸困難症狀。