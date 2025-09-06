蠟筆小新美冴老被喊「大屁股、三層肉」　醫解析泡芙人5大徵兆

▲體重沒超標但是體脂率高、內臟脂肪增加，恐成為泡芙人，仍有代謝異常等風險。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

近來蠟筆小新電影上映引發網友熱烈討論，小新總是吐槽媽媽美冴的身材「大屁股、三層肉」讓不少粉絲印象深刻，但根據設定，美冴體重根本沒超標，卻還是有三層肉，醫師點出其中關鍵在於體脂率，因為美冴愛吃零食又懶得運動，這樣的習慣搬到現實生活，就很容易養出隱形肥胖，和泡芙人常見的5大成因高度重疊。

開業家醫科醫師李唐越表示，根據《維基百科》資料，美冴身高 159 公分、體重 60 公斤，換算 BMI 為 23.7，其實仍屬於正常範圍，問題在於體脂率，因為平常愛吃零食又懶得運動，如果久而久之，即使體重沒有明顯變化，內臟脂肪也會默默增加，讓人一步步走向「泡芙人」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李唐越指出，泡芙人指的是外表看似不胖，但體脂肪過高、肌肉不足的狀態，男女都有可能發生，而美冴在劇情裡的生活方式，正好與泡芙人常見的5大成因高度重疊，包括：

1、吃完就坐下或躺下

餐後缺乏活動，能量消耗不足，熱量更容易轉化為脂肪。

2、熱愛高熱量食物

對於高油、高糖的餅乾、洋芋片、炸物、甜點等幾乎沒有抵抗力，長期下來體脂肪率自然偏高。

3、反覆減重失敗

經常依靠少吃、餓瘦，或寄望減脂食品達到減重成效，但這些方式難以持續，不僅容易半途而廢，還可能導致基礎代謝率下降與復胖，出現「溜溜球效應」，體脂肪比例甚至越減越高。

4、生活壓力大

以美冴來說，家庭主婦「一打二」，既要準備三餐又要照顧孩子，壓力容易透過食物來排解，加上壓力荷爾蒙作用，脂肪特別容易堆積在腰腹。

5、缺乏運動導致肌肉不足

長期缺少規律運動，尤其缺乏肌力訓練，讓肌肉量逐漸流失，代謝率下降，即使體重維持在標準範圍，實際上已經是「外表正常、內在過胖」。

李唐越提醒，泡芙人比明顯肥胖更容易被忽視，但其代謝異常、糖尿病、高血壓等慢性疾病風險卻同樣存在。真正維持健康的關鍵，不在於體重數字，而是體脂肪率與肌肉量的平衡。想擺脫泡芙人狀態，應該從調整飲食、規律運動、充足睡眠和壓力管理做起，這能真正擺脫隱形肥胖。

李唐越指出，若經常出現容易疲倦、體態鬆軟、體重忽上忽下、或明明很努力減重卻效果有限等情況，都可能是泡芙人的警訊，建議及早尋求專業醫師或營養師協助，找出真正的原因，才能制定最適合自己的改善方案。

