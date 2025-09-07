老爸背痛半年、看起來變矮竟「壓迫性骨折」　4警訊當心骨鬆上身

▲中老年後的身高縮水，可能是「骨質疏鬆」找上門，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

一名65歲男性本身有糖尿病，女兒陪他來看病，和醫師透露父親這半年多來身高好像變矮、並且斷斷續續會跟她抱怨說背部痠痛不舒服，雖然有嘗試過職能治療和貼止痛貼布但是效果有限。門診X光檢查發現患者在胸腰椎交界處有壓迫性骨折，後續骨密度檢查確認有骨質疏鬆問題。醫師提醒，發生過一次骨質疏鬆性骨折的患者，高達50%將再發生第二次骨折，如果出現4大警訊一定要就醫評估。

收治個案的國泰醫院社區醫學部家庭暨社區醫學科主治醫師許芷瑜指出，個案經骨科評估暫時先不急著進行手術，因此病人便回到門診開始進行骨質疏鬆治療，經過快兩年的持續治療，患者的骨密度進步到接近正常值、背痛的情況也改善。

根據國健署與2023年台灣成人骨質疏鬆症防治指引資料顯示，台灣60歲以上每6人就有1人罹患骨質疏鬆，其中女性占比達8成。更需注意的是，罹患骨質疏鬆症病患約1/3的女性和1/5的男性可能發生脊椎、髖部或腕部骨折。

許芷瑜指出，發生過一次骨質疏鬆性骨折的患者裡約50%將再發生第二次骨折，再次出現新骨折的風險呈現指數形式攀升，而當中髖部骨折最為嚴重、1年內約有30%的死亡風險，骨質疏鬆帶來的影響不容小覷。

人體骨骼的骨質在出生後逐步增加約在20至30歲達到最高峰，之後隨著年紀增長便開始漸漸減少，許芷瑜提醒，平時雖然不容易觀測到異狀，但若年紀達中老年以上的家人有體重過輕、身體質量指數小於18.5公斤/公尺2、出現身高減少超過4公分、異常駝背時便要提高警覺就醫評估。

至於日常生活要如何預防、減緩骨質流失，許芷瑜表示，首先要戒菸、戒酒、維持正常體位以去除骨鬆危險因子。其次，同時攝取足夠的鈣和維生素D。

根據美國骨骼健康與骨質疏鬆基金會(BHOF)在2022年發表的臨床指引，50歲以上成人每日鈣攝取量1000至1200毫克、維生素D 800至1000國際單位，食物中乳製品、豆類、深綠色蔬菜、芝麻、菇類、海藻類、蛋、魚類等是不錯的選擇，同時搭配戶外日曬活動，若飲食來源的鈣和維生素D不足應適當加入補充劑。

再來，養成規律運動習慣，許芷瑜建議適量負重式有氧、阻力、平衡訓練，例如：健走、慢跑、舞蹈、登階/踏箱、深蹲、太極拳、球拍類運動等可幫助增加骨密度、肌力、敏捷度。最後，維護視力清明、穿著適合鞋類、居家照明防滑設施等以減少跌倒發生率，亦為防範骨折的方法。

許芷瑜提醒，骨質疏鬆症常被稱為「沉默的健康殺手」，它看不見，罹患後也不一定會有症狀，但是當它導致無預警的髖部或脊椎骨折，帶來的疼痛、行動不便、臥床等不僅嚴重影響患者的生活品質，甚至帶來許多併發症和增加死亡率，因此，早期篩檢、及時治療更顯重要。