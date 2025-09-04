腰痠背痛恐是警訊　醫曝「骨質疏鬆3症狀」：流失就難恢復

▲65歲以上長者中，有骨質疏鬆者占比達14.1%。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據國健署2017至2020年國民營養健康狀況變遷調查結果發現，65歲以上長者中，有「骨質疏鬆」者占比達14.1%，每7人就有1人受影響，且女性明顯高於男性。醫師指出，骨質一旦流失就很難再完全恢復，常見症狀包括「背部痠痛、身高變矮或駝背」，嚴重甚至容易出現壓迫性骨折。

台北慈濟醫院復健科主治醫師簡子軒指出，人體骨骼中的骨質主要由鈣質與礦物質構成，骨密度會在20至30歲之間達到高峰，是骨骼最為緻密與強壯的時期，然而隨著年齡增長，骨質逐漸流失，原本緻密的骨骼形成許多孔隙，呈現中空疏鬆的現象，就是所謂的「骨質疏鬆症」。

「骨質疏鬆症」類別可分為女性在停經後因雌激素驟降，骨質流失速度會加快導致的「停經後骨質疏鬆症」及高齡者則因身體機能老化、營養吸收力下降，使骨骼結構變得脆弱造成的「老年性骨質疏鬆症」。臨床上，骨質疏鬆的診斷可透過中軸型的雙能量X光吸收儀（DEXA）進行正式骨密度檢測。

▲台北慈濟醫院復健科主治醫師簡子軒。（圖／院方提供）

簡子軒說明，造成骨質疏鬆的危險因子可分為不可控制與可控制因素，不可控制的部分包括女性、年齡超過70歲、有家族或身材特別矮小者；而可控制的因素則包括鈣質攝取不足、缺乏運動、攝取過量咖啡、吸菸及飲酒過量等生活習慣。

簡子軒提醒，骨質一旦流失就很難再完全恢復，預防骨質疏鬆宜趁早養足骨本，建議民眾可從飲食、運動和生活習慣三方面入手；在飲食方面，建議每天飲用牛奶、攝取深綠色蔬菜和豆製品；運動方面建議進行慢跑、快走等負重運動，這些運動能有效刺激骨質生成，同時每天曬10～20分鐘太陽以幫助身體合成維生素D。

此外，對年長者而言，改善居家環境也很重要，特別是浴室、廚房等易滑倒區域應保持乾燥並加裝防滑墊，也可通過適度運動增強肌力和平衡能力，降低跌倒風險。