食藥署長稱國人「赴日吃得開心」惹議　林靜儀自嘲：我失言比他多

▲健保署「APEC建構以人為中心的整合式健康照護工作坊」，衛福部次長林靜儀（左）、健保署代理署長龐一鳴（右）。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

日本福島核災發生至今已14年，食藥署預告將全面取消日本福島食品限制，恢復為一般管理，食藥署署長姜至剛昨日受訪提到「去年有600多萬台灣人赴日本『在當地也吃得很開心』」，引發失言爭議。衛福部次長林靜儀今（2）日受訪先自嘲，「我失言應該比他多吧？」她也解釋，這是指「國人在日本可以安心吃的話，回來台灣再加上食安法的管理，大家可以更安心的使用」。

姜至剛昨日受訪表示，14年來在邊境檢驗26.3萬餘批次，檢測結果均符合我國標準及日本標準，不合格率為0；他更提到去年有600多萬台灣人赴日本「在當地也吃得很開心」。林靜儀今早赴健保署APEC建構以人為中心的整合式健康照護工作坊，會前受訪被問及此發言爭議，她笑稱，「姜署長是很少失言的人吧，我失言應該比他多吧。」

林靜儀表示，一直以來我國對於日本食品管理就是秉持日本國內不流通的食品不會進入台灣，日本合格食品要進入台灣必須符合食安法，姜至剛的說法應該是指暑假期間、日本是很熱門旅遊景點，如果大家在日本可以安心地吃的話，那回來台灣再加上食安法的管理，大家可以更安心地使用。

林靜儀指出，對於日本五災區食品的管理，這幾年逐步依照國際原子能總署的資訊以及在科學上的證據來做一些調整，這次預告是希望五災區食品能夠恢復跟其他國家一樣、正常的管理方式。

日本福島核電廠民國100年因311強震與海嘯導致輻射外洩，事故距今已14年，目前僅台灣、中國、韓國、俄羅斯還有相關管制措施。食藥署評估額外輻射曝露所產生的風險為可忽略，8/29預告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」（即禁止進口之規定）草案，回歸源頭管理及邊境管制，由日本政府就其限制流通的食品進行管制，草案將進行為期60天的預告期間，蒐集各界意見，相關時程最快年底上路。