石崇良掌衛福部　幽默脫稿致詞「自嘲唸稿不習慣」

▲石崇良今接任衛福部部長。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部今舉行部長交接典禮，行政院政委陳時中監交，石崇良正式接任部長一職。石崇良致詞時表示，衛福部工作非常廣泛，從胚胎到善終，一生都是相關業務，會秉持專業溝通，傾聽各界聲音。幽默的是，原本打算照稿唸的他，唸沒幾句就脫稿致詞，讓人場笑聲連連。

石崇良畢業於高雄醫學大學醫學系、台灣大學健康政策與管理研究所博士，曾任台大醫院急診醫師，並歷任衛福部綜規司、醫事司司長、主任秘書、常務次長和健保署署長等多項要職。今日交接典禮也邀請到多位歷任部長，上台致詞時對石崇良都是滿滿讚賞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱泰源指出，向新任石部長表達祝賀，很放心把棒子交給他，自己在衛福部468天任期，推動健康台灣11項重點工作，這些業務都還在持續中，也謝謝過去長官奠下的基礎，天下沒有不散的筵席，把肩上的重擔交給石部長，相信未來在他的領導下，都能穩定進行。

有趣的是，邱泰源在致詞前，還說以前講話會脫稿，脫稿都往往會被做文章，所以提醒石部長要小心一點。不過輪到石崇良致詞時，他僅照稿唸了幾句話，就忍不住脫稿，笑說「自己還是脫稿好了，這樣唸不太習慣。」兩人幽默的互動，讓現場笑聲連連。

石崇良接著表達非常感謝陳時中、王必勝、莊人祥等過去防疫期間的「防疫五月天」成員，笑說今天防疫五月天幫忙加持。他提到，能夠有這個機會接任，十分榮幸且責任重大，上周內閣改組名單公布時，仔細讀了總統的宣告，裡面寫道改組有「重視年輕、重視專業及重視經驗」等三大原則，當時心想自己不算年輕也算專業，但後來才發現自己被歸在第三類，他開玩笑直說「有點失落」。

但他也話鋒一轉笑說「後來發現我是重視經驗，想想也是。」上任後還是會以專業為本，溝通傾聽各界聲音，優先處理醫療韌性、心理韌性、社會韌性等方向，會把健康台灣的國政願景加速落實。石崇良也透露，健康台灣推動委員會每個月都在追進度，他緊張到開會前一天都得要吃胃藥，所幸很多方案都陸續上路，而健康台灣深耕計畫更是實現健康台灣重要的希望工程。