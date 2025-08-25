今年爆首例本土登革熱　高雄「社區群聚」4人感染

▲疾管署提醒，目前正值登革熱流行季節，要注意防範。（圖／記者許宥孺翻攝，資料照）

記者趙于婷／台北報導

疾管署今（25）日公布國內首例登革熱本土病例，為一起社區群聚疫情，共計4例確定病例，均居住於高雄市鼓山區，高雄市除了指標個案外，其他3例含同住2人、鄰居1人，均為衛生局主動擴採檢出。

疾管署表示，該起社區群聚指標個案為50多歲男性，8月23日出現頭痛、噁心、食慾不振等症狀，隔日到醫院就醫，經採檢為NS1陽性，並經實驗室確認為PCR陽性，確診為登革熱第二型。

衛生局疫調發現，其同住家人中20多歲男性於8月22日曾出現發燒、頭痛等疑似症狀，另50多歲女性家人則無症狀，該4例個案經檢驗均為感染第二型登革熱，且居住地鄰近，研判為一起社區群聚事件。4名個案目前住院治療中。衛生單位已針對個案住家及工作地周圍進行孳生源查核等相關防治工作。

疾管署提醒，目前正值登革熱流行季節，近期國內各地陸續有降雨情形，請民眾澈底落實住家內外環境整頓與孳生源清除，並於雨後加強巡檢，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分防蚊藥劑；若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並告知醫師近期旅遊活動史。