劉亦菲減肥法瘦超快？醫曝代價大　「推2.0版」助攻

女星劉亦菲憑藉《玫瑰的故事》，拿下2024年十大陸、韓劇女主角討論度排行第二名，僅次於《淚之女王》金智媛，她的「輕斷食減肥法」更是多次衝上登上小紅書熱搜。對此，減重專科暨家醫科醫師楊智雯表示，網路瘋傳的劉亦菲減肥法確實很適合「急救型瘦身」，並分享「2.0版本」減重方式！

單一飲食法 僅適用短期瘦身

網路盛傳的「劉亦菲減肥5日食譜」為：週一「蛋斷日」只吃蛋、週二「液斷日」只喝無糖飲、週三「肉斷日」只吃原型肉類、週四「果斷日」只吃低糖水果、週五「菜斷日」只吃青菜，在執行這5日食譜的時候，每日必須喝2-3000 cc的水與9小時的睡眠。

楊智雯分析「劉亦菲減肥5日食譜」，實際上就是所謂的「單一飲食法」，將最常聽到的「只吃蘋果」改為一天只吃一種單一食物類型，奠定在控制熱量為手段，達到短期瘦身的成效。

劉亦菲減肥法非人人適用 這些人要當心

「從熱量論的觀點來說，吃進的熱量變少了，當然會瘦。」不過，楊智雯也強調，對於習慣日常三餐都要有碳水的民眾來說，在執行期容易出現頭昏、注意力難以集中的現象，因此此食譜僅適合極短期仿效，例如即將拍婚紗照或舉辦婚禮的準新娘。而且這種「神仙姐姐減肥法」也並非人人適用，特別是消化功能不佳、肝腎功能不佳者與糖尿病患者。

「2.0版本」助攻 牢記這些要點避免反效果

楊智雯指出，劉亦菲的食譜關鍵核心形同去碳水，可能可以讓身體達到產生酮體、代謝脂肪的效果。但如果希望達到更好的成效且沒有健康風險的民眾，可以再搭配每日一杯綠拿鐵，也就是所謂的升級版的「劉亦菲減肥5日食譜」2.0版。

但是此綠拿鐵應以蔬菜為主，低糖份的水果適量變化口味並添加健康的不飽和脂肪酸，以富含植物蛋白、維生素與抗氧化劑為原則。例如可用無糖杏仁奶、豆漿取代牛奶，添加亞麻籽或奇亞籽作為Omega-3 來源並可以同時提供膳食纖維、增加飽足感。但切忌額外添加糖分或過多水果，以免適得其反。

楊智雯也特別提醒，雖然此食譜完全不攝取碳水化合物對一般人可以達到快速減重效果，但糖尿病患者本身營養調控能力不佳，若斷糖卻未配合藥物控制，將面臨極高的低血糖風險。更嚴重的是，可能因胰島素分泌減少，身體無法充分利用糖分，而大量分解脂肪並累積酮體，造成電解質失衡，引發致命性的糖尿病酮酸血症。

長期飲食不均影響廣泛 恢復正常飲食體重恐反彈

楊智雯建議，有急速型瘦身需求的民眾，最好還是經由醫師或者營養師的評估，切莫把自己的身體當作實驗品，在小紅書上儘管有不少網友透過「劉亦菲減肥5日食譜」減肥法瘦身有成，但也有一半的網友吃到送醫打點滴，得不償失。

楊智雯語重心長的表示，任何極端的飲食方案只適合短期使用，而且必須經過醫療人員評估過後再施行，以免對身體造成嚴重傷害，就算是健康的民眾，長期實施極端的飲食方式，也可能導致營養不均衡，影響維生素吸收，造成骨質疏鬆、肌肉無力、免疫功能下降等問題。更重要的是，長期飲食不均會影響腸道健康，進而影響情緒調節；恢復正常飲食後，由於身體的基礎代謝率下降，體重更容易反彈。

