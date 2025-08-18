睡不好沒精神...兒童睡眠呼吸中止症作怪　小兄妹手術甩熊貓眼

▲耳鼻喉科醫師賴文森。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

一對各為13歲、8歲的兄妹近期晚上睡覺時不僅打鼾聲大、張嘴呼吸，妹妹還常似乎喘不過氣而突然驚醒，造成晚上睡不好、白天也精神不振；媽媽帶他們就醫後，發現是「兒童睡眠呼吸中止症」造成，經雙側下鼻甲微創手術、扁桃腺及腺樣體切除手術，大幅改善睡眠品質、白天精力更加充沛，讓媽媽笑說兒女終於擺脫「熊貓眼」。

目前支援衛福部南投醫院的國軍臺中總醫院耳鼻喉科醫師賴文森解釋，兒童阻塞性睡眠呼吸中止症是一種睡眠障礙，通常因為上呼吸道的軟組織肥厚造成阻塞，常見的部位在鼻腔、鼻咽、口咽，導致孩童在睡覺時常出現呼吸停頓或氣流減少的情況；一般狀包括打鼾、呼吸暫停、張口呼吸和夜驚，都會影響孩子的睡眠品質，造成白天過度嗜睡、注意力不集中，甚至可能影響生長發育及顏面骨的改變。

▲切除的腺樣體及扁桃腺。

賴文森強調，兒童的睡眠問題與成人不同，往往不容易被發現，在床上翻來覆去、睡不安穩、常賴床等行為也常被解讀成孩子睡眠習慣不好，其實潛藏著睡眠呼吸中止症的可能性。

賴文森說，相關研究普遍認為接受扁桃腺與腺樣體切除手術是首選治療方法，能顯著改善睡眠呼吸中止指數、血氧濃度和生活品質；如果孩子有白天嗜睡、注意力不集中的情況，加上晚上經常打鼾、睡姿不良，他籲請家長不要忽視這些徵兆，應及早尋求專業醫師的診斷與治療，才有助於改善孩子的睡眠品質，讓他們健康成長。