邱泰源拋4方向救生育率！社會住宅優先給育兒父母　還鼓勵聯誼

▲台灣生育率持續降低，人口連19個月負成長。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

台灣生育率持續降低，人口連19個月負成長，衛福部部長邱泰源今日拋出「減少育兒負擔、增進母嬰健康、跨部會協調育兒父母優先提供社會住宅」等4方向，另也鼓勵參與聯誼活動。

邱泰源上午出席整合醫學品質國際研討會，面對媒體詢問人口負成長相關議題，他坦言，如果人口負成長持續，會影響社會、經濟與國家安全發展，同時醫療照護也會受影響，而且少子女化問題，照顧人力也越來越少，因此最近也不斷在討論高齡產業發展、長照3.0等議題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在減少育兒負擔方面，邱泰源說，現在每個月都有針對0到2歲發5000元起的育兒津貼，還有托育補助1萬3000元起，根據統計，領取人數超過20萬人，另外還有佈建公共化托育資源超過500處，以及增加臨托服務。母嬰健康方面，產檢次數已經增加到14次，另也推動兒童專責制度、加強兒童早療資源及補助。

至於跨部會部分，邱泰源表示，教育部已推動2到6歲公共化幼兒園托育，內政部主責育兒父母優先提供社宅，勞動部發育嬰留停津貼和實施職場育嬰假。另外，他也提到，除了政策之外，也鼓勵聯誼活動，提高結婚率和後續生育意願。