久坐比你想得更致命！研究揭13小時坐姿＝死亡風險加倍

▲久坐造成的傷害極大。（示意圖／Unsplash）

文／常春月刊／郭志東(國泰綜合醫院心血管中心主治醫師)

當今社會大部分人的生活時間都被困在辦公室的桌子下或家裡的沙發上，由於科技的便利和現代生活方式，大部份人越來越喜歡久坐而變得不愛運動。

據美國心臟協會的研究指出，自1950年以來，久坐不動的工作增加了83%。現在，靠體力活動的工作佔美國勞動力的比例不到20%，而台灣也存在相類似的趨勢。很多人認為，每週規律運動就可以長保心臟健康，但2017年底美國發表在《內科醫學年鑑》上的一項研究發現，久坐是早逝的一個風險因子。根據研究，坐的時間越長，早逝的風險就越大。以下是該研究的一些數據：

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每天坐著超過13個小時的參與者的死亡風險比每天坐著少於11個小時的參與者高出200%。每次坐的時間不超過30分鐘比超過30分鐘的人患病風險低55%。而超過90分鐘者患病風險更是高出兩倍。

英國拉夫堡大學和萊斯特大學2011共同開展的研究也表明，與坐得最少的人相比，坐得最多的人患病和死亡的機率有所增加，具體如下：

糖尿病的風險增加112%。

心臟病和中風等心血管疾病機率增加147%。

死於心血管事件機率增加90%。

死亡率增加49%。

當你長時間坐著時，身體便會產生以下變化。首先是血液流動會減慢，這會導致脂肪酸在血管中堆積而導致心臟病。第二是身體處理脂肪的能力減少了，脂蛋白脂肪酶是身體一種十分重要的酵素，它能分解血液中的脂肪。但當久坐時，身體產生的脂蛋白脂肪酶會下降約90%，這使得身體很難利用脂肪，當身體不再使用脂肪時，脂肪就會被儲存起來，造成肥胖和心血管疾病。

第三是久坐會導致胰島素抗性，進而導致第2型糖尿病和肥胖，這是心臟病的兩個極為主要風險因子。即使你每天規律完成30分鐘的運動，一天當中其他23個小時做什麼也是很重要的。有些人可能每天早上都會去健身房慢跑30分鐘，但現在某些智慧型手機都會隨身記錄每天的步行數，而一天過去除了慢跑之外，剩下的時間其實都沒怎麼動。

以通勤上班族來說，上下班的路程有時候很長，坐在車裏可能接近1小時，回到辦公室就在電腦前坐上8個小時。雖然經常運動的人，對心血管疾病的保護力仍然比沒有規律運動的人低很多，但研究顯示，久坐10個小時以上似乎也是一個門檻，超過10個小時的久坐，罹患心血管疾病的風險就會增加。

要改變久坐帶來的壞處，建議每隔一小時就站起來走動走動。可利用手機或電腦上的應用程式來提醒你走動是一個不錯的做法，它能提醒你應該適時活動一下，舒展筋骨。在工作的習慣中，創造一些起身活動的機會，例如，使用站立式辦公桌或可以調整高度的辦公桌，會讓你更有意願四處走動。

利用通訊軟體交待事項或傳遞訊息固然很方便，但如果每天有一兩次直接走去辦公室與對方面對面交流，不僅能引起對方的重視，更讓自己遠離久坐的風險中。除此之外，天氣好的時候，利用午休時間，到附近的公園綠地走走，呼吸新鮮空氣可以提高創造力。若你必須一整天坐在電腦前，在辦公室做一些輕微的運動是有好處的，例如每坐20分鐘，試著站8分鐘，伸伸懶腰，走動2分鐘，去喝杯水或去個洗手間也是不錯的選擇。

最後，利用智慧型手機或簡單的計步器記錄自己的步數，通常建議目標是每天走一萬步。但如果你久坐不動，任何「一小步」的改善都是有益的。當你一天只走2000步時，那就爭取達到4000步，慢慢達到預設的目標。如果對工作習慣引起的不良影響有許多疑問，建議向家庭醫學或一般內科醫師諮詢，他們可提供許多慢性病預防的意見。而心臟科醫師也可讓你了解更多預防心臟病和其相關的醫療處置。營養師、復健科醫師和物理治療師，則可以提供你飲食及運動方面最正確的資訊。

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