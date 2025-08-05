嘿咻會痛！　醫揭真凶：很多男生以為體位問題

▲魚水之歡。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師黃冠鈞表示，做愛時痛到皺眉，甚至還會流血？真的不用再硬撐！很多男生都以為是體位問題或太激烈，其實 「陰莖繫帶太短」才是背後的真凶。

黃冠鈞在臉書指出，如果陰莖繫帶過短，可能會出現哪些情形？

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1、做到一半就拉扯疼痛。

2、繫帶容易撕裂流血、反覆受傷。

3、痛到沒辦法繼續，連親密感都被打斷。

為什麼陰莖繫帶過短會有這些問題？黃冠鈞解釋，繫帶就是龜頭下方，連接包皮和龜頭的一小段皮膚，如果它天生比較短，或曾發炎變緊，勃起或做愛時被過度拉扯就會痛，甚至裂開流血。

陰莖繫帶整形術是什麼？有哪些優點？黃冠鈞說，陰莖繫帶整形術（Frenuloplasty）是一種針對陰莖繫帶過短或常撕裂出血的微創手術，醫師會在局部麻醉下，將過緊的繫帶修整或延長，減少勃起或性交時的拉扯疼痛與出血問題。

黃冠鈞提到，手術時間短、傷口小、恢復快，術後一般數天即可正常生活，能有效改善性行為時的不適感與受傷風險，同時有下列優點：

1、減少性交疼痛，提升親密體驗。

2、降低繫帶撕裂與感染風險。



3、手術傷口細緻、恢復快，術後日常活動幾乎不受影響。

黃冠鈞提醒，一旦有以上困擾，別忍痛拖延，建議找泌尿科醫師專業評估。