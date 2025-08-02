營養師解析「常見止咳妙招」　咳嗽別吃6類食物

▲營養師提醒，目前鮮少有研究證實食物與營養素的止咳效果。（圖／達志／示意圖）

文／好食課營養師林世航

隨著疫情流感化，還有長新冠、流感、黴漿菌等，造成喉嚨乾癢、乾咳、咳嗽咳不停的問題！除了喝咳嗽藥水、吃咳嗽藥以外，飲食上如何改善好食課營養師與您分享咳嗽吃什麼？咳嗽喝什麼來緩解咳嗽！

解析一⟫緩解咳嗽吃什麼？喝什麼？

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整理一⟫薄荷醇能緩解咳嗽

薄荷醇（menthol），又稱薄荷腦，由於具有抑制發炎、抗菌效果，且能抑制神經系統而具有止癢止痛效果，所以在國外的喉糖中常常添加薄荷醇作為緩解咳嗽的成分。

雖然薄荷醇可作為合法食品添加物，可作為香料使用，但受限食品廣告相關法規，無法宣稱具有緩解咳嗽問題。如果想要透過喉糖緩解咳嗽，除了可以諮詢藥師選擇具有藥性的喉糖、喉片以外，也可以看是否含有薄荷醇。

由於薄荷醇也常作為藥物成分，也具有一定的藥性甚至過量毒性。對此，台灣兒科醫學會，有針對薄荷醇與相關商品提出使用建議（連結），其中有特別提到孕婦與嬰幼兒要避免使用，所以媽媽們和小孩若有咳嗽，也不要直接攝取含有薄荷醇的喉糖，建議需諮詢醫師再決定是否攝取。

整理二⟫常見止咳偏方

目前鮮少有止咳相關的食材研究，但坊間有流傳許多止咳妙招，而這些基本對人體都無害，可以攝取看看是否有止咳效果，但若無效或更嚴重還是需要就醫看醫生！

蜂蜜止咳

有零星研究指出，蜂蜜具有抗菌特性，而有些研究也發現麥蘆卡蜂蜜具有改善咳嗽的功效。

生薑止咳

薑具有薑烯醇等薑類特有植化素，能減少發炎現象，進而改善咳嗽問題。

溫水/熱茶止咳

透過水分潤喉、溫熱擴張支氣管等效果，減少咳嗽問題。

解析二⟫咳嗽不能吃什麼？

除了以藥物或特定物質壓制咳嗽以外，防止惡化或誘發持續性乾咳也是重點，以下營養師分享幾種正在咳不停狀態下，需要避免的飲食問題：

整理一⟫甜食可能加劇咳嗽

由於糖容易讓喉嚨出現膩感，也會造成喉嚨乾癢現象，可能會讓咳嗽更加嚴重。

整理二⟫油炸食物會刺激喉嚨

除了乾、炸粉刺激以外，油炸食物通常含有較多自由基，也可能出現加重發炎問題。

整理三⟫辛辣食物可能讓喉嚨更疼痛

辣會刺激食道粘膜，而且會引發痛覺、灼熱反應，更引起不適。

整理四⟫高組織胺食物容易引發過敏，讓咳嗽更嚴重

由於過敏反應會加重咳嗽，所以過敏體質者在咳不停狀態下，更要注意不要吃到過敏原，高組織胺食物，避免引發過敏反應而加重咳嗽。

整理五⟫易碎、鬆散食物容易嗆咳

餅乾、中式糕餅常會有粉狀、薄片狀結構，在吞食時可能黏附於喉嚨更刺激喉嚨，引發咳嗽問題。

整理六⟫冰品、冷飲容易導致咳嗽

雖然冰品冷飲可以抗發炎，但有些人容易吃冰反而容易咳嗽，這時候就要避免冰品或冰飲。

結語⟫

目前鮮少有研究證實食物與營養素的止咳效果，所以重點在於減少誘發與加重問題，也建議如果持續咳嗽咳不停，要尋求醫師與藥師協助，透過藥物壓制咳嗽反應會更加快速有效！