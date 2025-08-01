拒菸團體要求撤銷加味加熱菸！國健署新署長上任首日即遭抗議

▲「台灣拒菸聯盟」173個團體、全國家長團體及教師團體今赴國健署抗議政府違法放行加味加熱菸。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國健署7月29日公布「有條件通過」美國及日本2家業者、共14個品項的「加熱菸」可以上市，引發國內拒菸團體強烈不滿。國健署今（1）日舉辦署長交接典禮，由173個團體組成的「台灣拒菸聯盟」則同步到國健署外拉布條抗議，怒批政府放任加味加熱菸，賤賣下一代健康，要求兒科出身的新任國健署長沈靜芬立即撤銷加味加熱菸。

衛生福利部國民健康署今日上午9時舉行卸、新任署長交接布達儀式，由衛福部長邱泰源親自主持監交儀式，前任署長吳昭軍退休，新任署長由成大醫院小兒部小兒感染科主任沈靜芬接任。

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然而新署長上任首日，「台灣拒菸聯盟」173個團體、全國家長團體及教師團體，因不滿吳昭軍在退休前夕讓菸商突襲闖關，直衝國健署大門口表達強烈譴責與嚴正抗議，高喊「菸商突襲闖關、健康台灣破功」、「加熱菸假減害、真危害」以及「兒科署長、救救下一代」等口號，要求政府務必堅守三大底線：

（1）要求立即依法公告「除菸草原味外，禁止所有加味菸品」。

（2）撤銷「加味加熱菸」上市。

（3）禁止IQ*S系列加熱菸在台公然違法上市。IQOS=I Quit Ordinary Smoking

▲「台灣拒菸聯盟」前往國健署抗議。（圖／記者洪巧藍攝）

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，吳昭軍7月10日才公開對媒體說，加熱菸審查申請案並非因為審查委員們太過嚴格，而是菸商自己資料準備不足才退出，所以只剩8個品項最後審查中，但半個月後竟爆出14品項加熱菸通過上市，而且是獨厚對台灣政府最有影響力的美國菸商及日本菸商，「所謂『有條件通過』加熱菸，更無異於請鬼拿藥單。」

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，國際物質濫用防制政策，是以「減少供應」、「減少需求」為主，不讓年輕人接觸新興菸品才是根本之道。她指出，WHO今年世界無菸日才特別強調，口味是年輕人開始使用菸品和尼古丁產品的主要原因，各國政府應立即禁止加味菸品。

林清麗批評，《菸害防制法》第10條明確規範「禁止加味菸品」，政府一次通過兩大跨國菸商的14項加熱菸產品，卻刻意拖延兩年多（2023年3月22日至今）不公告禁止加味菸，等於放行最容易吸引年輕人上癮的「加味加熱菸」，公然違反《菸害防制法》，難道是政府跟菸商套招掛勾。

▲國健署副署長賈淑麗出面接下陳情書。（圖／記者洪巧藍攝）

國健署副署長賈淑麗出面接下陳情書，強調民間團體意見國健署都有聽到，各界意見也將是國健署依法行政的重要關鍵，任何一件事都會依法依程序，而守護全國人民健康是國健署的重要立場，請外界放心。

至於是否會撤回？賈淑麗強調，加熱菸已經審查2年半，一切依法辦理，而國健署過去2次預告禁止加味菸品，收到上萬則意見，正在進行後續程序，一旦通過，未來加熱菸也必須依法辦理，沒有例外。國健署一切程序都在法制的框架中，對民團的訴求會積極研議。