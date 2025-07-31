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5次血漿置換術後　「格林巴利」患者奇蹟復健成功

▲▼ 灣榮復健菜單以「最適挑戰」為理念　助格林巴利患者6個月重拾行走力與生活自立 。（圖／中榮灣橋分院提供）

▲▼中榮灣橋分院復健菜單以「最適挑戰」為理念。（圖／中榮灣橋分院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

阿福（化名）在接種疫苗後，罹患罕見的免疫性神經疾病「格林巴利症候群」（Guillain-Barré Syndrome, GBS），導致四肢末端麻木、肌力喪失。經多家醫院檢查確診，為疫苗誘發免疫系統攻擊周邊神經，造成多發性神經炎。在急性期治療中，他接受了5次血漿置換術，病情逐漸穩定後，至台中榮總灣橋分院復健科展開長期復健治療。

▲▼ 灣榮復健菜單以「最適挑戰」為理念　助格林巴利患者6個月重拾行走力與生活自立 。（圖／中榮灣橋分院提供）

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▲灣榮復健科主治醫師林玫君 。（圖／中榮灣橋分院提供）

灣榮復健科主治醫師林玫君表示，格林巴利症候群是一種自體免疫系統急性發炎所導致的周邊神經病變，可能從下肢開始蔓延至全身，引發癱瘓、感覺異常，甚至影響自律神經功能。雖然疾病本身可望完全康復，但病程初期常讓患者陷入無力與焦慮，所以關鍵在於早期復健治療。

林玫君醫師指出，物理治療著重於恢復肌力、關節活動與身體平衡，職能治療則聚焦在重建日常生活自理能力。復健團隊依據「最適挑戰」（Just Right Challenge）理念，為阿福量身打造分級訓練課程，確保各階段訓練在能力範圍內又具有適當挑戰性，促使功能逐步恢復。

▲▼ 灣榮復健菜單以「最適挑戰」為理念　助格林巴利患者6個月重拾行走力與生活自立 。（圖／中榮灣橋分院提供）

林醫師表示，在物理治療方面，團隊運用「經皮電刺激」舒緩神經感覺異常，搭配登山機、腳踏車訓練器、膝伸直訓練器等多元運動設備，增強下肢肌力與動作協調，改善臀中肌穩定性、平衡能力與膝關節控制。進階階段使用懸吊系統結合跑步機進行步態訓練，確保安全的同時，也提升訓練效果。

林醫師補充，職能治療方面則針對阿福雙上肢功能、核心控制與生活功能進行強化。使用桌上型手搖機訓練肩肘活動與手部抓握，還能同時提升心肺耐力。透過上肢推舉器、攀爬架與常見生活用品設計課程，讓訓練更貼近日常。例如插針板能強化指節精細動作，幫助他順利完成如拿藥、挑魚刺、拿錢、翻紙等細部活動。

林玫君醫師表示，經過6個多月的復健，阿福從需完全仰賴輪椅，到現在可獨立站立、行走提物、使用筷子用餐，甚至完成洗澡與穿脫衣物等日常自理動作。他的進步不僅在病歷紀錄中清楚可見，例如「坐到站」的協助程度，從最小協助提升至完全獨立，阿福的心情也隨著身體改善而開朗許多，重拾信心與生活節奏。

臺中榮總灣橋分院復健科林玫君醫師強調，復健是一段與時間、身體與意志對話的旅程，專業團隊的支持是基礎，更關鍵的是患者自身的努力與堅持。臺中榮總灣橋分院結合物理與職能治療團隊，根據每位患者的能力與進展，量身打造適合的復健計畫，陪伴患者邁向重返生活的每一步。

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關鍵字： 復健 格林巴利症候群 灣榮 生活自立 健康

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