研究曝「塑膠微粒」可侵入大腦　醫：嚼口香糖也恐中招

▲生活中塑膠微粒無所不在，吃口香糖也可能遭污染。（圖／記者李佳蓉攝）

記者邱俊吉／綜合報導

塑膠不只污染海洋，也遺害人類大腦。內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼在臉書分享一項研究，指過世者遺體的大腦組織竟可發現塑膠微粒（MNPs）堆積，且失智症患者體內的塑膠濃度明顯偏高，引發全球醫界高度關注。

蔡明劼在臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」寫道，這項美國研究今年發表在國際頂尖期刊《Nature Medicine》，內容聚焦「微塑膠」的風險，指這些肉眼看不到的塑膠微粒，在環境中無所不在，食物、水、空氣，或每天使用的牙膏、化妝品等，都可能含有。

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此外，這些微粒可透過飲食、呼吸與皮膚進入體內，並隨著時間逐漸累積於重要器官中，例如大腦中最常見的塑膠類型為聚乙烯（polyethylene），即為塑膠袋、食品包裝的主要材料。

蔡明劼寫道，目前雖無證據證明塑膠微粒會直接引發疾病，但專家認為，能穿越血腦障壁的塑膠絕對不容小覷，這不再只是環保議題，對於神經退化、免疫功能都可能造成威脅。

針對生活中的暴露來源，蔡明劼指出，包括用塑膠杯裝熱飲，或食用以塑膠袋包裝的外帶便當，或飲用瓶裝水，以及洗衣時衣物釋出塑膠纖維、空氣中的塑膠粉塵，與含有「塑膠膠基」的口香糖等，其每日暴露雖有限，但長期累積下來的風險難輕忽。

蔡明劼建議，民眾應盡量使用玻璃、不鏽鋼容器，少用塑膠袋和保鮮膜，衣物則宜選擇天然纖維如棉、麻等，並改喝濾水器處理過的自來水，同時避免高度加工食品，不嚼含有「polyvinyl acetate」或「synthetic rubber」 的口香糖，盡量保持室內清潔以減少灰塵中的塑膠污染，落實這些小事，大腦健康會更有保障。