孕婦、孩童注意！營養師揭5大「高風險魚料理」別亂吃

▲餐桌上常見的魚料理，你真的吃對了嗎？（示意圖／CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

你也愛吃魚嗎？許多人習慣在日常餐桌上來份魚料理，不但能補充優質蛋白質，還能攝取對心血管有益的不飽和脂肪酸。不過，營養師張語希提醒，雖然魚營養價值高，但「吃對方式」同樣重要，一不小心，反而可能吃進重金屬、毒素甚至寄生蟲。

張語希指出，「魚皮」含有膠原蛋白與好油脂，對皮膚與血管都有益，不過魚皮也是重金屬最容易累積的部位，特別是來自海洋的大型魚類，更應謹慎選擇，而「魚頭」常見於清蒸或燉湯，的確富含DHA、EPA與膠質，但張語希提醒，「魚鰓」附近容易藏有毒素與寄生蟲，料理時務必要清洗乾淨。至於魚內臟，則是毒素與重金屬的「重災區」，營養價值有限，卻是污染物聚集最多的部位，她建議一般人不必特別食用，有腸胃問題者更應避免。

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▲愛吃魚別只看營養，這幾個部位最容易藏毒素。（圖／翻攝自Facebook／營養師張語希，下同）



為了幫助民眾吃得更安心，張語希點出5類「要小心吃的魚」，重點不在完全禁食，而是學會避開潛在風險：

1. 大型魚料理

如旗魚、鮪魚、鯊魚，因食物鏈位階高，容易累積汞與重金屬，建議孕婦與兒童應避免攝取。

2. 炸魚料理

高溫油炸會產生反式脂肪，長期攝取恐增加心血管負擔，偶爾吃無妨，但不宜作為日常主食。

3. 中式魚料理

如紅燒魚、糖醋魚等，雖然下飯，但鈉含量偏高，對於有高血壓、水腫體質的人並不友善。

4. 深海魚料理

雖富含Omega-3，但也可能藏有重金屬。建議優先選擇體型小、有明確產地標示的魚類，例如鯖魚、秋刀魚。

5. 生食魚料理

生魚片若未經妥善冷凍處理，可能藏有寄生蟲或細菌，免疫力較差者、孕婦與幼兒應避免食用。

▲吃錯魚恐傷身！營養師張語希點名5大高風險魚類料理。



張語希也分享幾個簡單實用的「吃魚安心法」：

1. 煎鮭魚時建議先去皮再料理，可減少約四成重金屬殘留；等煎完才剝皮，效果打折。

2. 優先選擇秋刀魚、鯖魚、小黃魚等體型小、食物鏈短的魚種，污染風險相對較低。

3. 煮魚湯前先汆燙，可有效去除腥味與雜質，並降低重金屬殘留。

4. 購買時挑選有「CAS標章」或「產銷履歷」的品牌魚品，來源透明、品質有保障。

張語希強調，吃魚的確對健康有益，但關鍵不在「多吃」，而在於「會吃」。選對魚種、掌握正確料理方式，才能真正吃進營養、避開風險，她呼籲，與其盲目補充，不如先從認識魚開始，養成健康吃魚的日常習慣。