13歲童「中度脂肪肝」竟是玩3C害的　醫：每天5小時風險增2倍

▲青少年每天看螢幕超過5小時，脂肪肝風險明顯增加。（示意圖／達志影像）

記者洪巧藍／台北報導

兒童青少年天天用3C看螢幕不僅傷眼，還會增加脂肪肝風險！醫師表示，根據最新研究，每天螢幕使用時間超過5小時的青少年，罹患脂肪肝的風險是少於5小時青少年的2.1倍。曾經有一名13歲青少年，暑假期間玩遊戲、看影片，每日使用螢幕時間超過10小時，且已經出現中度脂肪肝。

收治個案的兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷指出，該名青少年身高160公分、體重達到72公斤，暑假期間他每天滑手機、打電動、看影片，平均每天螢幕使用時間超過10小時，連吃飯都邊看邊吃，就醫時肝功能指數（ALT）升高至 72 U/L（正常值約為45以下），三酸甘油脂160 mg/dL，也有胰島素阻抗的現象。

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王律婷指出，許多家長以為脂肪肝是「大人病」，甚至認為孩子胖一點是在為長高「儲備能量」。但事實上，兒童與青少年罹患脂肪肝的比例正逐年上升，與長時間使用 3C 產品、久坐不動、飲食失衡等生活型態息息相關。這些習慣會讓體重與 BMI 上升，可能促進代謝異常發生，間接增加未來發生脂肪肝的風險。

如何避免兒童與青少年罹患脂肪肝？建議家長掌握5大關鍵：

1、彈性安排3C時間：根據兒童肥胖防治實證指引，每日螢幕上限2小時，但家長可依孩子年齡與作息調整使用時間，尤其假日可安排「無螢幕時段」，促進親子互動，也有助於預防近視與肥胖。

2、鼓勵孩子多動：國健署建議每天至少60分鐘的中等以上身體活動。研究也指出，每天累積3小時的輕度活動（如散步、遛狗、騎腳踏車或幫忙做家事），有助於減少久坐對身體的影響，幫助預防肝臟相關疾病。

3、調整飲食習慣：減少含糖飲料、甜食與油炸點心，三餐定時，鼓勵多攝取蔬果、蛋白質與高纖食物。避免看螢幕邊吃，也能幫助孩子控制體重與食量。

4、建立規律作息：充足睡眠有助於穩定代謝。熬夜、邊滑手機邊入睡會打亂荷爾蒙，影響成長與肝功能修復，間接提高脂肪肝風險。

5、注意警訊、及早檢查：若孩子有體重過重、腹部肥胖，或脖子、腋下出現變黑現象（黑色棘皮症），建議及早就醫檢查。

王律婷表示，雖然大部分脂肪肝並不會出現症狀，但長期下來將大大增加未來發生肝發炎、肝纖維化的風險，如果孩子有久坐、愛用3C、體重偏重等狀況，就屬於高風險族群。建議諮詢專科醫師，透過簡單檢查，就能及早發現、及早守住健康。