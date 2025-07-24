李蒨蓉喝西芹汁後不適　醫揭「排毒敏感說」真相：2類人別多吃

▲李蒨蓉喝西芹汁養生引起討論，醫師提醒芹菜雖有助血管健康，但有腸胃問題者要注意攝取量。（圖／翻攝自李蒨蓉臉書）

記者邱俊吉／綜合報導

藝人李蒨蓉最近開始喝西芹汁養生，日前到餐廳吃飯後出現不適，她感覺是西芹汁「排毒」效果佳，導致身體對味精變得更敏感才會不舒服。醫師表示，不論是西洋芹或台灣芹均富含纖維，有助血壓、血管健康，但本身若有消化問題如容易腹脹等，要注意勿攝取過多，以免症狀惡化。

家庭醫學科醫師李思賢今於臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友 」分享關於芹菜的衛教知識，他寫道，芹菜含有名為phthalides的植化素，有助放鬆血管平滑肌，改善血流與血壓阻力，且有研究指出，持續幾週每天攝取適量芹菜，對血壓控制有正面效果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，芹菜還富含黃酮類化合物apigenin（芹菜素），具抗發炎、調節免疫及荷爾蒙代謝潛力，對血管、腦部健康等也有幫助。

李思賢寫道，許多人對芹菜敬而遠之，嫌味道嗆，甚至視為「香菜第二」，但依據其營養價值，若家中有三高者，可以考慮納入日常飲食。

對於歐美流行早起就來1杯西芹汁，李思賢認為，這樣做有助快速補水、降發炎，並提升心血管彈性，特別適合起床後不想進食固體食物時補充電解質，但要知道芹菜汁在打汁過程中會去除大部分粗纖維，若想促進腸道蠕動，效果將遠遜於整根食用。

李思賢也說，芹菜的纖維主要是「非水溶性纖維」，對腸道健康者來說可促進排便，但若本身有腹脹、排便困難等腸道動力不足問題，吃太多反而可能加重便秘。

李思賢提醒，芹菜確實是血管友善的蔬菜，但並非人人適合，若吃完經常腹脹或便秘，不必勉強，可改選富含水溶性纖維的秋葵、小松菜等綠色蔬菜，照樣能達到代謝支持的效果。