瘋跑韓國打醫美當心　醫示警「6大危險部位」：出包恐致失明

▲醫師提醒，進行醫美療程時，要留意高風險部位。（圖／淨妍醫美提供）

記者趙于婷／台北報導

近年有不少台灣人喜歡到韓國旅遊兼做醫美，主要是價格親民吸引大批年輕族群，但醫師指出，微整雖看似小型療程，實則對醫師技術要求極高，尤其「眉間、鼻背與鼻尖、深層法令紋、眼周、太陽穴、額頭」，因鄰近重要動脈，施作不當可能導致血管栓塞、皮膚壞死，甚至視覺永久喪失。

韓國醫美療程中，從水光、電音波，到玻尿酸與肉毒桿菌注射等醫美療程，皆為熱門選擇。開業醫美醫師李家騏指出，海外醫美固然有吸引力，但可能缺乏完整術前評估與術後追蹤，若出現不適或併發症時，返國後也難以即時處理，此外，海外醫美最怕因為語言溝通不良，導致施作結果跟期待不同，進而產生落差與後悔感。

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李家騏進一步提到，臨床上曾處理過外院轉診的併發症案例，包括注射後即時皮膚變白、劇痛，數小時內產生壞死現象，這不是單純的技術問題，更涉及醫師對解剖學的理解、操作手法與風險意識，這些狀況在經驗不足或施打過快的情況下特別容易發生。

李家騏說，尤其涉及注射類療程時，若產品來源不明或劑量掌控不當，恐造成腫脹、壞死甚至視力受損等嚴重問題，值得注意的是，臉上的「眉間、鼻背、鼻基底」等3大區域更是高風險區，施作不當可能留下無法挽救的後遺症。

李家騏提醒，在微整注射中，「眉間、鼻背與鼻尖、深層法令紋、眼周、太陽穴與額頭」，因鄰近重要動脈，如眼上動脈、滑車上動脈、鼻背動脈、顏面動脈分支等等，與視網膜血管相通，若施打時不慎將填充物注入血管中，可能導致血管栓塞，進一步造成皮膚壞死，甚至視覺永久喪失，屬於需特別注意的高風險注射區。