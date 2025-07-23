中醫針灸想開藥竟要自費　健保署疑「院所違規」：民眾可檢舉

▲中醫針灸可以和開藥、傷科一起有健保給付，針灸治療資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

民眾抱怨到部分中醫院所被開立針灸治療，如果同時想要開藥，藥物就得自費，沒有健保給付。健保署回應，健保給付項目並未限制針灸就不能開藥，基本上內服藥、傷科、針灸經醫師評估可同時開立，提醒民眾如果有遭遇類似情況，可以檢附收據到健保署各分區業務組申訴，若確定有自立名目收費，恐因違反規定挨罰。

有民眾向《ETtoday新聞雲》爆料，自己去某部立醫院中醫門診就醫，開立針灸治療期間如果需要開藥，就必須自費使用，但明明之前在其他院所可以同時開立且使用健保，感到相當不解。記者向不願具名中醫師查證，他表示，除了部立醫院外，部分北部公立醫院、中醫診所也有類似的收費方式。

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中醫藥司前司長、中醫師黃林煌受訪證實確有此事，他無奈指出這有如跌倒受傷時，開立抗生素就不能清創，選清創就不開抗生素，明明是同一個醫療服務，不應該只能擇一，其餘需自費。自費用藥也許僅是500~1000元，對醫院確實是額外收入，但他也曾遇過部分經濟狀況不好的民眾，會因為捨不得花錢就不用藥。

健保署醫務管理組專委陳依婕受訪重申，中醫的藥費、針灸、傷科，健保都有給付，而且在支付標準裡面的規定可以同時開立，沒有說做針灸就不能去開藥，主要是醫師要依照病人狀況條件判斷。

陳依婕指出，每個患者病況不同，但民眾若收到收據發現明明有健保給付，卻另外有自費項目，可以檢附收據到各分區業務組申訴，如果排除特殊原因，確定有自立名目收費的情況，會依據違反健保特約管理辦法來處理。

陳依婕也提到，目前是否有相關申訴還需和各分區查詢，但健保署收到這樣反應後，會於每季與中醫團體開會時討論，請他們向中醫師會員宣導，健保有給付項目就不應另外收費；此外，健保署也可以從院所申報費用分析釐清狀況。

中醫師公會常務理事陳潮宗表示，針灸六次療程中，若病情改變醫師認為有必要加開藥，醫師是可以開藥但要詳註病歷之中。若處方藥物屬於健保給付範圍之內藥物，不可以另外收取自費。

陳潮宗分析，這也有可能是醫病溝通問題，以西醫來說，可能有患者明明服藥治療就可以，但卻堅持希望做X光檢查，中醫則可能針灸即可處理，但病人認為想要吃藥，如果非必要的藥物開立，醫師也會擔心因為健保後續審查遭扣錢。陳潮宗建議，民眾看診時可以多與醫師溝通、詢問，了解醫師的意見。