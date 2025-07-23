台灣人年吞10億顆安眠藥　40歲女吃到腦霧「半夜無意識煮飯」

▲醫師提醒，吃安眠藥恐產生依賴感。（圖／翻攝自pixabay）

記者趙于婷／台北報導

一名40歲的科技公司主管小雅，服用安眠藥多年，隨著時間拉長，不僅效果遞減，還出現健忘、注意力不集中等「腦霧」現象，對藥物也產生依賴及戒斷症狀，甚至有時候半夜醒來到廚房煮東西吃，隔天卻完全沒有記憶。醫師提醒，助眠藥物雖能短暫改善睡眠，卻也潛藏依賴性、認知退化，甚至增加失智風險。

根據統計，國人睡眠障礙盛行率逼近四分之一，健保安眠藥申報量連年攀升，根據健保署申報資料，全台每年失眠用藥需求突破10億顆。

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楊聰財指出，目前臨床常見的助眠藥物分為兩類，包括俗稱的「BZD類」（苯二氮平類藥物）及「Z-Drug類」藥物，前者歷史悠久，能透過抑制大腦神經活性達到鎮靜效果，後者則作用於特定神經受體，能加速入睡、減少宿醉感，因此在全球廣泛使用。

但這類藥物長期使用卻潛藏不容忽視的健康風險！楊聰財說，不論是BZD還是Z-Drug類藥物，使用過久、劑量過高，容易出現成癮性及戒斷反應，甚至因抑制大腦功能，出現記憶力或注意力無法集中等腦霧現象。

他提到，臨床上也發現患者使用後會有嗜睡、容易昏沉、頭痛，甚至增加跌倒、車禍等意外風險，另外這類藥物在藥效過程會出現複雜性睡眠行為，如夢遊、無意識下床吃東西、打電話，甚至開車，而近年睡眠醫學新藥研發突破，目前已有新型助眠藥物，根據為期一年的研究數據顯示，停藥後不會造成反彈性失眠及戒斷症狀。

楊聰財提醒，根據精神醫學標準，若失眠狀況持續超過三個月，且已影響到生理、心理或社會功能，應儘速尋求醫療協助，但實務上，多數人若連續超過一週睡不好，就會出現腦袋混沌、注意力下降及判斷力錯誤等狀況，應盡快諮詢專業醫師，避免小問題拖成大危機。