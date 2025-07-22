登革熱境外移入+12「創新高」　廣東旅遊疫情警示升級

▲疾管署發言人羅一鈞說明最新疫情，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

登革熱疫情拉警報！疾病管制署今（22）日公布上周新增12例境外移入登革熱，為今年單周最高，另確認今年首例中國境外移入登革熱，為北部30多歲女性，有廣州旅遊史。有鑒於廣東登革熱屈公病疫情均升溫，疾管署今提升「廣東旅遊疫情警示」，請民眾赴廣東注意防蚊。

疾病管制署今（22）日表示，國內上周（7/15-7/21）新增12例境外移入登革熱病例，分別自泰國（4例）、印尼及越南（各3例）、緬甸及柬埔寨（各1例）移入。

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另近期（7月14日）亦確診今（2025）年首例中國境外移入登革熱病例，為北部30多歲女性，有廣州旅遊史。呼籲民眾前往流行地區時，應做好防蚊措施，返國後如有不適，請儘速就醫，並主動告知TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）以利及早通報、診斷及治療。

疾管署指出，今年登革熱病例均為境外移入個案，截至7月21日登革熱累計109例確定病例，為近6年同期次高（2020年至2024年介於5-150例），多自東南亞國家移入（占91.7%），以印尼（45）例為多，其次為越南（16例）、菲律賓（13例）、泰國（12例）及馬爾地夫（8例）。

國際疫情部分，全球登革熱疫情，今年迄今累計逾330萬例病例，以美洲疫情最為嚴峻，病例主要分布於巴西、哥倫比亞、墨西哥及秘魯等國；亞洲越南、寮國、泰國、孟加拉及中國廣東省近期疫情上升，馬來西亞及印尼疫情持續，菲律賓及斯里蘭卡病例數亦高於近年同期。此外，中國廣東省佛山市近期亦爆發屈公病疫情，累計逾1,800例病例，為境外移入個案衍生此波疫情。因應中國廣東省近期登革熱及屈公病疫情升溫，疾管署已於今日提升中國廣東省國際旅遊疫情建議等級至第一級：注意。

疾管署提醒，計劃前往中國廣東省或其他登革熱或屈公病流行地區的民眾，於當地應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊液；入境時如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員，返國後如出現相關症狀，應儘速就醫並落實防蚊措施，就醫時請主動告知醫師旅遊史，以利診斷。

疾管署呼籲，本周受低壓帶影響，各地天氣依然不穩定，降雨機率偏高，有利於病媒蚊生長，清除孳生源是預防登革熱的根本方法，請民眾雨後務必落實「巡、倒、清、刷」，巡視住家周遭環境及家戶內是否有積水處，將積水倒掉，以避免病媒蚊孳生，降低登革熱等蚊媒傳播疾病感染及傳播風險。