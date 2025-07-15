撞球名將心肌梗塞猝逝　醫曝危險因子：二手菸會害血管堵塞

▲張榮麟參加國際賽事成績顯赫，昨突然在印尼傳出死訊，許多球迷深感震驚。(圖／體記協會提供）

記者邱俊吉／台北報導

男子花式撞球名將「火雲邪神」張榮麟昨驚傳死訊，年僅40歲，據稱死因是心肌梗塞。醫師表示，雖不知確切診斷，但年輕的心肌梗塞病例多與抽菸有關，即使本身不抽菸，過去曾長期在未禁菸場域暴露於二手菸，仍可能埋下血管堵塞遠因，民眾對於菸品風險沒有輕忽空間。

據了解，張榮麟正在印尼雅加達參加印尼國際公開賽，昨打完第一場比賽後感覺不適，先回飯店休息，第二場賽事開打前卻未現身，隊友趕到飯店查看，才發現人已氣絕，緊急送醫仍回天乏術，推測死因是心肌梗塞。 由於張正值壯年，體態又保持良好，且近年仍頻繁參賽，活動力強，竟突然過世，許多民眾深感意外。

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對此，亞洲大學附屬醫院內科部主任王宇澄說，無法確認張榮麟是否死於心肌梗塞，運動員猝死也未必與心肌梗塞有關，許多年輕個案可能潛藏先天性心臟病變而不知，例如肥厚型心肌病變，也可能是主動脈剝離、病毒性心肌炎，甚至更罕見的心臟離子通道異常等，都可能在運動過程中誘發致命性心律不整而導致猝死。

王宇澄指出，若確診為心肌梗塞，則可能與傳統心血管危險因子如三高、糖尿病等有關，不過年輕型心肌梗塞最常見的危險因子仍是抽菸，部分個案可能在國、高中便開始吸菸，結果年僅30歲出頭即因心肌梗塞就醫。

此外，王宇澄說，不知張榮麟生前是否有抽菸習慣，或已戒菸，或從不抽菸，但台灣早年某些撞球場並未禁菸，即使沒有抽菸，卻長時間在菸害嚴重場域活動，仍可能造成心血管堵塞、發炎，埋下日後發生心肌梗塞的遠因。

王宇澄強調，菸品對心血管的傷害具累積性，即使戒菸，已受損的血管仍無法回復原狀，風險需10年以上才有明顯下降，且仍明顯高於一般未吸菸者，呼籲年輕族群最好從不開始吸菸，並注意若有運動後胸悶、放射痛等心絞痛症狀，應及早就醫，避免延誤心肌梗塞的警訊與治療時機。

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