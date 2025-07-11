專家揭2招穩定考生情緒　穴道按摩助放鬆、提神

▲分科測驗第一天結束，專家提醒考生放鬆調適，資料照。（圖／記者許敏溶攝）

記者洪巧藍／台北報導

114學年分科測驗今明兩天登場，考完第一天，有些人可能因為表現不如預期陷入緊張情緒。諮商心理師提醒「已經考過的就放下」，要把心思轉回能掌握的部分，也就是明天的考試科目；另一方面，可以做一些讓自己舒服的事情舒緩壓力，吃好睡飽，甚至泡澡、躺著休息都很好。中醫師則建議一些穴道按摩方式，今晚著重於舒緩疲勞，明早則可以壓按提神穴位。

北市諮商心理師公會理事長藍挹丰表示，有些考生可能會覺得某科沒考好，就會擔心整體結果受影響，但其實「已經考過的就放下，還沒考的才有機會補救」，建議考生要提醒自己，把心思轉回能掌握的部分，例如準備好明天要考的科目，避免情緒被過去的表現綁住，才有機會用後面的表現拉回成績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對第一天考後的調適方式，藍挹丰說，每個人適合的放鬆方式不同。如果平常就有運動習慣，考完後可以適度運動流汗、放鬆心情；但若平常較少運動，則建議以簡單、讓自己覺得舒服的方式來舒緩壓力，例如吃一頓營養餐、洗澡、泡腳，甚至靜靜躺著休息都很好。

「重點是讓自己舒服、安定下來」，藍挹丰提醒，不需強求特定儀式或方法，只要能幫助自己放鬆、穩定情緒，就是適合的方式。透過這樣的過渡與調整，有助於以更好的狀態迎接隔天考試。

信義馬光中醫診所中醫師林芳瑜受訪建議考生可透過穴道按摩放鬆與提神，例如睡前可按摩眼周穴位，使用食指關節從眉頭的「攢竹穴」開始往上按半圈，會經過「魚腰穴」，再到眼尾外側的「瞳子髎穴」，最後再延伸至「太陽穴」；接著可以按下半圈，從眼頭的「睛明穴」，經過「承泣穴」，再回到「瞳子髎穴」，這樣有助舒緩眼睛疲勞。

林芳瑜也建議，早晨起床後可刺激頭頂「百會穴」與頭頂四周的「四神聰穴」，有提神醒腦效果，至於肩頸痠痛，可按壓「風池穴」緩解不適。

此外，林芳瑜提醒，考前一天切勿食用生冷食物，以免傷脾胃、引發腹瀉影響考試表現。若家長準備補氣湯品或保健食品，如西洋參或含B群補品，應安排於早上食用。