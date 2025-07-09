研究：右側躺促進大腦排毒　3特殊情況需另調整睡姿

圖文／每日健康

睡姿影響健康：正確選擇側睡以促進大腦健康

當代社會節奏緊湊、壓力沉重，「睡得好」已成為許多人心中的奢侈願望。然而，除了睡眠時長與環境，「怎麼睡」也可能左右我們的健康。近期研究指出，睡姿對身體的影響不容小覷，從打鼾、呼吸中止，到大腦的代謝排毒效率，通通都可能受到影響。

側睡可能是最健康的選擇？

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根據多項研究觀察，側睡在多數情況下被認為是對健康最有益的睡姿。相較於仰睡可能造成打鼾、呼吸不順，或趴睡對頸椎的壓迫，側睡有助於維持呼吸道通暢、減輕脊椎壓力，進而提升睡眠品質。

其中，右側睡姿更被部分科學研究指出，可能促進大腦的「清洗機制」──膠淋巴系統（Glymphatic System）。根據2015年《Journal of Neuroscience》一項以動物為對象的研究發現，右側睡姿能幫助該系統更有效率地清除腦部代謝廢物，包括與阿茲海默症相關的β類澱粉蛋白質。

睡眠與大腦「排毒」息息相關

膠淋巴系統被譽為大腦的夜間清潔工，負責在睡眠期間移除神經毒素。當這個系統運作順暢，對於預防神經退化性疾病、提升認知功能都具有潛在益處。

然而，使用安眠藥可能反而妨礙這一機制。研究指出，部分安眠藥會降低正腎上腺素的波動，進而抑制膠淋巴系統的活性，影響毒素排出，長期使用甚至可能損及記憶與學習能力。這提醒我們，改善睡眠不應單靠藥物，建立自然健康的睡眠習慣才是長久之道。

不只是睡得好，也是身體自癒的開始

對於慢性疼痛患者來說，睡姿更是關鍵。睡不好會加劇疼痛，疼痛又干擾入眠，形成惡性循環。改善睡姿，則可能幫助身體進入修復模式，減少發炎與痛感。

想要睡得更好，以下幾個建議可以參考：

選擇適合的枕頭：略微墊高頭部，有助於呼吸順暢與頸部支撐。

使用側睡專用枕：有助於脊椎自然對齊，減少下背痛。

調整床墊硬度：太硬或太軟都可能造成身體壓力不均，選擇能支撐身體曲線的材質最為理想。

在養成早睡早起之前，不妨從今晚開始，練習正確的睡姿，尤其是右側睡。這個看似微小的習慣，或許就能悄悄改變你大腦的清潔效率、減緩慢性病風險，讓你在睡夢中悄悄變健康。

提醒：如有慢性病、胃食道逆流或懷孕等特殊情況，請先諮詢醫療專業意見，再調整睡姿為佳。

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