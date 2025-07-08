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網路突狂冒「中草藥師」證書！藥師怒批違法　衛福部要查

近期有民眾在社群媒體上公開貼出「中草藥師證書」，宣稱具備中草藥專業資格。（圖／取自中華民國基層藥師協會）

▲近期有民眾在社群媒體上公開貼出「中草藥師證書」。（圖／取自中華民國基層藥師協會）

記者趙于婷／台北報導

近期有民眾在社群媒體上公開貼出「中草藥師證書」，宣稱具備中草藥專業資格，引發藥師團體質疑違反法規，恐危害民眾用藥安全。對此，衛福部中醫藥司表示，目前正在向發證單位了解，並釐清是否有違反《藥事法》。

中華民國基層藥師協會在臉書指出，近日社群媒體上頻繁出現民眾公開展示由「中華民國中醫醫學會全國聯合會」核發的所謂「中草藥師證書」，並藉此對外宣稱具備中草藥專業資格，此舉已嚴重混淆視聽，違反現行法規。

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依據《藥師法》規定，「藥師」為我國法定專業資格，該法第1條明訂「中華民國人民經藥師考試及格者，得充藥師。」第5條第二項則進一步規定「非領有藥師證書者，不得使用藥師名稱。」換言之，未經國家考試合格並取得合法藥師證書者，皆不得擅自使用「藥師」職稱。

中華民國基層藥師協會強調，目前所謂的「中草藥師證書」並非由國家機關核發，也無相應的國家考試制度，名稱中使用「藥師」一詞，極易誤導民眾，誤以為是具備受國家認可的藥事專業資格，若持該證書者進一步從事藥物諮詢、販售或其他藥事行為，已涉嫌觸法，應予嚴正處理。

衛福部中醫藥司科長謝采蓓表示，據了解是今年剛上了一批課程，不過該學會舉辦的課程及頒發的證書，都沒有經衛福部同意，目前還不清楚發出多少張證書，同時也正在釐清所謂「中草藥師」是「中草藥、師」還是「中草、藥師」，會請發證單位所在地衛生局去做了解。

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