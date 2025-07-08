ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

2款兒童新藥8/1起納健保！短腸症首款藥物獲給付「年省544萬元」

▲▼健保署外觀。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保加速給付兒童用藥，健保署資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保署今（8）日公布新增2款兒童新藥納入健保給付，分別是短腸症使用的含teduglutide成分藥品與心血管用藥的含captopril成分內服液劑藥品，每年挹注藥費約6千萬元，最快8月1日實施。在短腸症方面，是首度有治療藥物納入健保，預期可以幫助腸道粘膜細胞增生、減少營養輸液，可望改善病童的生活品質與降低併發症，患者每年節省藥費達544萬元。

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，健保署重視兒童族群用藥權益，為提升兒童醫療照護品質，降低家屬經濟負擔，於6月19日召開之藥品共同擬訂會議通過2項兒童新藥納入健保給付，最快於114年8月1日生效。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中一款為短腸症用藥「含teduglutide成分藥品」，黃育文表示，短腸症為先天或後天因素導致小腸長度偏短（於兒童小於其年齡正常小腸長度的1/4），並合併腸道衰竭，導致無法經由腸道營養吸收維持應有的生長發育與營養狀態，目前台灣健保給付治療方式包括全靜脈營養輸液（TPN）與小腸移植。

然而小腸移植需等待捐贈，全靜脈營養輸液耗時且讓病童行動受限、甚至影響到校學習等，本次通過給付藥品為唯一經衛生福利部食品藥物管理署核准之人類類升糖素胜肽(GLP-2)類似物。

黃育文解釋，該藥品為皮下注射，可以讓腸道粘膜細胞增生，腸道表面積增加可促進吸收，使用後部分病人可減少TPN輸液量，或每周減少1天TPN輸液時間，具改善生活品質及降低短腸症候群長期輸液併發症，預估嘉惠約10名兒童病友，挹注年藥費約5,440萬元，每人每年約節省544萬元。

另一項獲得給付藥品為「含captopril成分內服液劑藥品」。黃育文說明，該藥物為心血管用藥，目前健保已收載錠劑，惟兒童特殊族群於臨床須磨粉後使用。本次通過口服液劑具給藥方便性、精準調整劑量等優勢，用於治療「兒童之高血壓、心臟衰竭、心肌梗塞後左心室功能不全、第一型糖尿病之腎病變」，預估嘉惠約148名兒童病友，挹注年藥費約711萬元，每人每年約節省8.8萬元（以最常使用族群12歲以下心臟衰竭兒童為例）。

【客運變海盜船】路上狂搖3hrs！ 風雨中南下司機神操作 #丹娜絲颱風

關鍵字： 健保署 兒童新藥 健保給付 短腸症

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台灣緊急心導管治療重要推手　黃瑞仁用拓荒者精神翻轉逆境

醫界3典範形塑風格　黃瑞仁以「僕人式領導」打造幸福團隊

網路突狂冒「中草藥師」證書！藥師怒批違法　衛福部要查

勒頸是家暴致命警訊　醫：伴侶出現6行為快求助

裕毛屋「生魚片醬油」防腐劑超標　越南榴槤農藥殘留違規

天熱吃很少卻變胖？醫揭「3大關鍵原因」

【廣編】7/8世界過敏日！專科醫師：選對菌種持續補充，才能有效調整過敏體質

2款兒童新藥8/1起納健保！短腸症首款藥物獲給付「年省544萬元」

糞便潛血陽性「罹癌風險增30倍」　醫：快做大腸鏡

工作暑假兩頭燒、爸媽比小孩還忙！美式賣場熱銷神隊友「克補B群」一錠搞定全場景

讀者迴響

回到最上面