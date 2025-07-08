2款兒童新藥8/1起納健保！短腸症首款藥物獲給付「年省544萬元」

▲健保加速給付兒童用藥，健保署資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保署今（8）日公布新增2款兒童新藥納入健保給付，分別是短腸症使用的含teduglutide成分藥品與心血管用藥的含captopril成分內服液劑藥品，每年挹注藥費約6千萬元，最快8月1日實施。在短腸症方面，是首度有治療藥物納入健保，預期可以幫助腸道粘膜細胞增生、減少營養輸液，可望改善病童的生活品質與降低併發症，患者每年節省藥費達544萬元。

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，健保署重視兒童族群用藥權益，為提升兒童醫療照護品質，降低家屬經濟負擔，於6月19日召開之藥品共同擬訂會議通過2項兒童新藥納入健保給付，最快於114年8月1日生效。

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其中一款為短腸症用藥「含teduglutide成分藥品」，黃育文表示，短腸症為先天或後天因素導致小腸長度偏短（於兒童小於其年齡正常小腸長度的1/4），並合併腸道衰竭，導致無法經由腸道營養吸收維持應有的生長發育與營養狀態，目前台灣健保給付治療方式包括全靜脈營養輸液（TPN）與小腸移植。

然而小腸移植需等待捐贈，全靜脈營養輸液耗時且讓病童行動受限、甚至影響到校學習等，本次通過給付藥品為唯一經衛生福利部食品藥物管理署核准之人類類升糖素胜肽(GLP-2)類似物。

黃育文解釋，該藥品為皮下注射，可以讓腸道粘膜細胞增生，腸道表面積增加可促進吸收，使用後部分病人可減少TPN輸液量，或每周減少1天TPN輸液時間，具改善生活品質及降低短腸症候群長期輸液併發症，預估嘉惠約10名兒童病友，挹注年藥費約5,440萬元，每人每年約節省544萬元。

另一項獲得給付藥品為「含captopril成分內服液劑藥品」。黃育文說明，該藥物為心血管用藥，目前健保已收載錠劑，惟兒童特殊族群於臨床須磨粉後使用。本次通過口服液劑具給藥方便性、精準調整劑量等優勢，用於治療「兒童之高血壓、心臟衰竭、心肌梗塞後左心室功能不全、第一型糖尿病之腎病變」，預估嘉惠約148名兒童病友，挹注年藥費約711萬元，每人每年約節省8.8萬元（以最常使用族群12歲以下心臟衰竭兒童為例）。