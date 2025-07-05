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「代排阿公阿嬤」徹夜排甜甜圈引關注　專家解析風險不在年齡

▲▼I`m donut?開幕第2天。（圖／記者蕭筠攝）

▲I`m donut?開幕排隊人潮驚人，資料照。（圖／記者蕭筠攝）

記者洪巧藍／台北報導

東京超人氣甜甜圈品牌「I'm donut?」4日開幕就引發民眾搶購，現場甚至又出現代排阿公阿嬤通宵排隊現象，令人憂心長者健康安全。不過，高齡醫學專家認為，現在60~70歲長輩沒有大家想像得「那麼老」，只要身體狀況健康，年輕時可以做的事情老了也可以做。只是長時間排隊，一定要做好相關準備，如避免曝曬、補充水分等措施，也應注意不要憋尿。

「I'm donut?」開幕引起的排隊人潮相當驚人，深夜起就已經有不少民眾聚集且自備睡墊，其中不乏代排阿公阿嬤，當天搶到開幕頭香的則是一名70多歲阿嬤為了金孫徹夜排隊。

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到底長者可不可以長時間排隊？高齡醫學專家、台大北護分院院長詹鼎正接受訪問時直言，「不能把老人家一概而論，尤其現在60~70歲長輩並沒有想像得那麼老，代排隊肯定評估過自己能力還OK，也或許有經濟上的需求。」詹鼎正說，老人醫學有一個很重要的觀念，不應該用年紀來區分老人，如果是一直很健康的長輩，年輕時可以做的事情，老了也可以做。

「所以要考慮排隊這件事情的健康風險是不分年齡的。」詹鼎正指出，只要長時間曝曬、高溫排隊、缺乏遮蔽、水分不足，對健康都可能構成威脅，重點在於相關準備要充足，可能要準備椅子、水、防曬措施，甚至建議應該要組隊排隊，避免因為排隊而不敢上廁所、憋尿等問題反而傷身體。

詹鼎正也提醒，長時間排隊這樣的行為不能長期為之，人本來就是要好好休息、睡覺，不可以一整個月每天都做這樣的事情，還是要審慎評估自身狀況。

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

關鍵字： 高齡醫學 排隊

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