余忠仁接任台大醫院院長　石崇良盛讚：所有人的福氣

▲台大新竹分院院長余忠仁將接任台大總院院長。（圖／台大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院新任總院長將由新竹分院院長余忠仁接任，健保署長石崇良今（4）日直呼高興，強調余是國內肺癌權威，胸腔重症也是專長，過去任勞任怨、抗壓性強，且待人謙虛溫和，從來不見他生氣過，「台大醫院能夠有這麼好的領導人，是我們所有人的福氣」。

台大醫院總院長將由胸腔醫學與急重症領域的專家、新竹分院院長余忠仁接任，現任院長吳明賢則升任台大醫學院院長，人事案預計於8月1日正式生效，醫界新布局備受矚目。

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石崇良和余忠仁熟識，同樣出身台大的他今日受訪直言，余忠仁是非常好的醫師，為國內胸腔肺癌專家，臨床經驗無庸置疑，例如健保給付癌症次世代基因定序檢測（NGS）、肺癌治療接軌國際指引等，都提供許多意見，對國內各項政策幫忙不遺餘力。

「余忠仁就是一個書生，氣質非常好。」石崇良透露，自己當住院醫師時，余忠仁就是他的上級醫師，長期在肩負極大壓力的加護病房做專任醫師，不管對待病人或者其他人都是非常謙虛、溫和，脾氣也相當好。

石崇良說，余忠仁擔任很多職位，從來沒有看過他生氣，是一個溫文儒雅的領導人，「真的很高興，台大醫院能夠有這麼好的領導人，這個應該是我們所有的人的福氣。」

余忠仁稍早發布聲明指出，接任院長之後，將持續厚植研究實力，培育人才，加強醫師與醫事人員留任，促進跨領域合作，加強與國際連結，提升台大國際聲譽，朝向世界一流的大學醫院努力。另針對近日的性平事件，將加強內部教育，透明程序，維護良好幸福的職場環境。