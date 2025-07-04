每年新增2萬失智人口　台灣照護政策準備好了嗎？

▲芬蘭能延緩失智的FINGER計畫享譽國際，多國積極複製取經。（圖／翻攝X@eufingers）

圖文／鏡週刊

失智症是伴隨老年人口增加而出現的病症，而照護費用更是驚人，國際失智症協會推估，高收入國家的照顧成本占GDP的1.4%。面對這場海嘯，民眾和政府準備好了嗎？

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失智症是伴隨老年人口增加而出現的病症，尤其老年人每增長1歲，失智盛行率就會提高。依據統計，80歲是個分水嶺，衛福部資料顯示，79歲以下失智症盛行率是9.1％，80歲則一口氣攀升至16％，90歲甚至接近30％，也就是說，90歲以上老人，每3人就有1人罹患失智症。

而高額的照護費用，不只是家庭沉重的負擔，也對國家經濟造成壓力。據國際失智症協會推估，高收入國家的失智症照顧成本，約占該國GDP（國內生產毛額）1.4%，以2024年台灣GDP 7955.73億美元來說，代表台灣社會一年的失智症照顧成本高達111.38億美元，約新台幣3,341億元。而這筆金額約等同台灣一年國防預算的一半，也遠高於長照年度總預算。

失智海嘯拉警報，台灣政府準備好了嗎？高齡照護醫師陳乃菁表示，台灣失智症每年增加人數大約是2萬人，與預估相差無幾，「我們國家的失智人口照著估算發生，不像歐美國家政府有介入控制，失智人數顯著下降。」陳乃菁提出近10年的觀察。

她提到，芬蘭的FINGER研究顯示，從運動、動腦、地中海飲食、社交、健康體重等改善，可有效降低罹患失智症的機率，「本來這計畫是要做長期試驗，但實行兩年發現很成功，芬蘭政府因此推廣至社區，且帶頭鼓勵運動，將運動生活化，現在社區照顧中心有各式各樣的健身設備；而目前全球多國也在進行規模更大的『WW FINGERS』研究計畫，試圖複製芬蘭成功經驗。」

更值得台灣學習的是，芬蘭除了開發延緩失智的遊戲，更有監督照護機構的機構評鑑遊戲，由評鑑者和機構內老人一起同樂，從中了解老人家有沒得到適當的照顧，杜絕機構敷衍了事。

台灣失智症協會祕書長陳筠靜則指出，最長壽的國家日本已在2023年為失智者立《失智症基本法》，美國、韓國、加拿大也有相關法令，用立法的方式更落實保護失智者權益，也有成立相關機構，協助失智者處理財務上的問題。

除了立法外，日本也與企業合作，讓民眾更認識失智症。例如，日本星巴克每月會舉辦一次「認知症咖啡」（日本稱失智症為認知症）的活動，背後推手就是政府政策引導；事實上，日本政府早於2015年提出「新橘色計劃」，也就是失智症政策推進總合戰略，希望傳達給民眾對失智症正確的認知，一同營造友善社區。

衛福部則說明，2017年12月公布我國「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」中策略三，有積極推動長者健康計畫，其中「長者功能自評量表」（ICOPE）幫助長輩及早發現可能導致失智風險因子，及早介入相關處置。但以目前失智症罹患人數及盛行率來看，相關政策宣導、落實仍需加強。https://youtu.be/oqfUipNF6YE



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