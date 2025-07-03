盛夏經痛加劇　醫點名「含糖飲」害疼痛放大

▲夏天暢飲汽水、手搖飲等含糖飲料，恐使經痛加劇。（示意圖／視覺中國CFP）

記者邱俊吉／台北報導

許多女性覺得每到夏天月經總來得特別不舒服，對此新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹指出，這種隨著氣溫升高產生的不適並非假象，民眾尤其要多注意高糖分飲料的影響，喝太多將加重夏季經痛，絕大多數人卻渾然不覺。

張瑜芹在臉書粉專美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師分享，女性在月經期間原本就因子宮收縮容易感到痠痛，而夏季濕熱環境會影響血液循環，導致子宮肌肉較為緊繃，已可能造成不適，這時若又大量飲用含糖飲料如各種手搖飲、果汁、汽水等，不僅可能引發身體發炎反應，疼痛感也會更為明顯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，由於夏天容易流汗，某些民眾選擇用含糖飲料取代開水，但這不僅無法真正補水，還會使血液濃稠，影響子宮血流，也會造成經痛加劇。

張瑜芹寫道，在月經期間，每日應補充2000至2500cc的水分，而且要以白開水或低糖電解質飲料為主，咖啡因、酒精也都要避免，以免加重身體負擔。

除了飲食，冷氣房進出頻繁也是經痛加重的常見原因。張瑜芹指出，室內外溫差會刺激骨盆腔血管反覆收縮、擴張，影響子宮供血，導致肌肉缺氧、收縮更劇烈而產生疼痛，建議在空調室內穿著薄外套，並避免冷氣直吹，有助於緩解不適。

張瑜芹另提醒，冰品、油炸、烤肉等高熱量食物都會加劇體內發炎，而夏季常見不規律進食、過度節食等行為，也會影響荷爾蒙及月經週期，女性都要注意；若經痛嚴重，且長時間影響生活品質，則應尋求婦科專業協助，以排除子宮內膜異位症等潛在病因。