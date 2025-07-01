「愛滋U=U」遭疑騙局　沈玉琳、陳漢典《不分手擂台》破解5迷思

▲7月2日台灣U=U Day，愛滋感染者權益促進會將推出《不分手擂台》衛教影片，破除HIV迷思，讓大眾正確了解U=U。（圖／愛滋感染者權益促進會提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

「U=U」代表著「愛滋病毒量測不到＝傳不出去」，是近期疾管署推廣觀念之一，但是外界對U=U因資訊落差而有不同認知，愛滋感染者權益促進會於7月2日台灣U=U Day公布常見五大U=U迷思，由第三年擔任U=U衛教大使的沈玉琳與陳漢典一起主持《不分手擂台》節目，一名感染者遭到伴侶母親質疑「U=U根本是場騙局」而要求分手，誤以為他們會生下愛滋寶寶，希望透過真實故事呈現給大眾，希望破除迷思。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲沈玉琳擔任U=U衛教大使第3年，自稱愛滋U默大師，強調HIV感染可以吃藥控制，測不到病毒就不具傳染力！

台灣愛滋病學會秘書長、台大醫院內科部主治醫師林冠吟指出，透過規律及穩定的治療，將U=U視為治療的目標，達到「測不到病毒就是傳不出去」的階段。然而除了社會大眾，也仍有不少感染者對U=U因資訊落差而有不同認知，不是測不到病毒就自認痊癒而停藥，這也有賴醫事人員的衛教努力。愛滋感染者權益促進會從第一線工作接觸的提問中，統整出「五大U=U迷思」的觀察，包含：

1、測不到病毒，是不是代表變成陰性了？

2、U=U是否等於痊癒、不需再服藥？

3、既然U=U就是不具傳染力，那我可以不戴套性愛嗎？

4、即使U=U，是不是不能生小孩，會害他有HIV呢？

5、我已U=U，就不用向伴侶說我是HIV感染者的身分？

林冠吟指出，確實根據醫學實證只要病毒量低於200 copies/mL，即可被定義為「測不到病毒」，病毒是被抑制到低到不具傳染力，並非清零消失，也不等於痊癒，驗血檢測抗原抗體仍屬於陽性，若擅自停藥，可能會引發病毒反彈或抗藥性，而影響後續治療選擇。

在不戴套性愛部分，林冠吟解釋，雖然醫學上病毒量測不到確實等於無傳染風險，但安全性行為還是很重要，保險套不只是預防HIV病毒，也能預防所有其他性病傳染風險。

至於另一個常見誤解「即使U=U，是不是不能生小孩，會害他有HIV呢？」林冠吟說明，目前已有相關的醫療流程與藥物使用，讓感染者可以自然懷孕並成功避免母嬰傳染。

▲愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧在《不分手擂台》影片中強調：「U=U是醫學實證，測不到病毒就不會有傳染力」

愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧分享，在《不分手擂台》中就有取材自感染者小冰（化名）的真實故事，明明她已經穩定治療達到U=U，卻仍被伴侶與其母親猜疑，認定會把病毒傳染給孩子而要求分手。林宜慧強調，U=U是醫學實證，我們希望有朝一日HIV也能像其他慢性病一樣，不再被汙名化，也不需隱瞞。

▲7月2日台灣U=U Day，沈玉琳與陳漢典一起主持《不分手擂台》，期許U=U未來能讓感染者們像一般人一樣擁有平等的關係與生活。